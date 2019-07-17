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內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

露西法案在台灣：立法禁止寵物買賣有用嗎？

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

2019-07-17 21:32聯合新聞網 綜合報導

內政部臉書小編製作「珍珠泡麵」製造話題，呼籲民眾注意陸上颱風警報、小心防颱。圖擷...
內政部臉書小編製作「珍珠泡麵」製造話題，呼籲民眾注意陸上颱風警報、小心防颱。圖擷自／內政部臉書
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輕度颱風丹娜絲來勢洶洶，各政府機關都嚴整以待，內政部臉書小編在晚間分享「冰箱剩食料理教學」，將珍珠加入泡麵製造話題，呼籲民眾注意陸上颱風警報、小心防颱。該篇貼文不只被網友分享超過5千次，還吸引王金平、徐國勇、陳其邁等人回覆，成為另類亮點。

內政部在傍晚5點多於臉書提醒民眾，陸上颱風警報發布後，應減少外出以避免危險，並分享「珍珠泡麵」食譜，聲稱給予民眾在家吃飯時的參考。文中提及，該食譜是由「內政廚藝教室」精心研發之料理，並補充說明廚藝教室是今早剛成立的單位，目前已被強制解散。惡搞同時也不忘愛惜食物，小編說「這碗珍珠泡麵，最後我們已由猜拳最輸的同仁吃完了，沒有倒掉的疑慮，請大家放心」。

除此之外，內政部也再次呼籲，請民眾在颱風期間切勿到溪湖海邊釣魚、戲水、觀浪或登山；行車時也要減速慢行，遇到淹水之路段勿強行通過；高災害潛勢地區與低窪地區居民應隨時注意疏散撤離訊息，即早遠離風險。

該篇貼文除了被網友廣為分享，連許多重量級人物都忍不住回覆，內政部長徐國勇留言「多一分準備少一分災害。但請小編先來樓上見我」；行政院院長蘇貞昌說「不是我脾氣差，但這真的要怒」、副院長陳其邁說「第一次想按內政部貼文怒...」；前立法院長王金平也為珍珠抱不平說「不要這樣玩珍珠」。

其餘網友也搞笑留言「臺灣之恥」、「再次呼籲駐日代表謝長廷，要求日方正視臺人美食主權」、「這沒有觸犯社會秩序維護法的問題嗎」、「內政部帶頭自毀國格，我不能接受」、「毀損國寶」。

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