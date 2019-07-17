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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

丹娜絲路徑向東 對台影響減輕

2019-07-17 19:08台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

丹娜絲威脅減輕！中央氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲路經東修，陸地警戒區除了台東、屏東之外也新增花蓮；天氣風險公司總監賈新興接受本報專訪時表示，由於颱風路徑向東調整，丹娜絲颱風中心登陸的機率變小，對台灣整體影響減輕。

登陸機率低

「丹娜絲颱風中心登陸的機率變小！」賈新興表示，丹娜絲結構不佳，路徑略往東偏，對台灣影響減輕。賈新興分析，丹娜絲路徑東修加上本身環流雨不明顯，東部、南部的雨量都會下修，北部、東北部、沿海風浪大，可能出現間歇性降雨。

氣象局預報中心技正黃椿喜則表示，丹娜絲與菲律賓東邊雲系目前有合併趨勢，但路徑可能更往東偏，因此颱風中心可能僅從東部海域擦過，甚至暴風圈可能不會碰觸陸地，對台灣影響減小，東台灣雨量也可能下修。氣象局強調，低壓帶變數多，預報仍有一定難度，仍要持續觀察。

賈新興則表示，呂宋島西邊對流系統90W，17日上午發展佳，周邊垂直東切大，後續須觀察他的動態和發展；至於是否與丹娜絲合併，他表示：「機會不大。」他提到，丹娜絲路徑持續往東北，可能將90W系統帶上來往北走，屆時可能影響中南部地區。

雨從東往西下

黃椿喜表示，丹娜絲的中心結構鬆散，主要降雨區集中在東部的台東、花蓮、宜蘭以及南部山區。氣象專家賴忠瑋提醒，雨勢以東南部會最明顯，而降雨最多的時間落在18日，預計東部的雨勢在18日深夜到19日白天才會逐漸緩和。氣象專家吳聖宇指出，18日各地預估仍是有陣雨天氣，颱風離陸地遠近將影響降雨的程度。

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