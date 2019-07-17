颱風丹娜絲逼近 擅闖管制區最重罰25萬元

2019-07-17 16:55 中央社 台東縣17日電



輕度颱風丹娜絲來襲，中央氣象局今天已發布海上陸上颱風警報，台東縣政府隨即公告山區、海邊、溪流管制進入，擅自進入最重可罰新台幣25萬元以下罰鍰。

丹娜絲颱風台東縣災害應變中心於今日中午12時成立一級開設，台東縣政府相關單位完成進駐，台東縣長饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

災害應變中心同時依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去之範圍。

災害應變中心表示，非持有通行證或應緊急避難之需要者，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，7月17中午12時起生效。

海巡署東部分署第13岸巡隊隨即在公告區域沿岸拉設封鎖線，加強岸際民眾進行勸離及安全宣導。

第13岸巡隊表示，每逢颱風來臨前夕，東部海岸線總是聚集不少民眾逗留觀浪，當台東縣政府發布禁 （限）制公告後，海巡單位將強制勸離民眾遠離管制區域並拉設封鎖線，防止民眾進入危險區域。