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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

網質疑颱風備三天糧？ 釣出消防署臉書回應

2019-07-17 15:53聯合新聞網 綜合報導

輕颱丹娜絲颱風動態圖。圖／氣象局提供
輕颱丹娜絲颱風動態圖。圖／氣象局提供
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輕度颱風丹娜絲急停北轉，直撲台灣而來。氣象局今（17）日下午2時最新一報顯示，輕颱丹娜絲的暴風圈正逐漸進入巴士海峽。由於今天適逢大潮，氣象局也提醒中南部、東南部低窪地區慎防淹水。對於颱風來襲，行政院也不敢輕忽，昨日便在臉書貼出防災警訊，更罕見呼籲民眾「備妥3天糧食」。然而由於本次行政院發文實屬罕見，引發質疑「有那麼嚴重嗎？」消防署則回應表示，事先作好預防，才能避免斷糧斷水的危機。

行政院臉書昨日下午於粉絲專頁發文：「準颱風丹娜絲（Danas）正形成中，提醒大家先做好防颱準備」。其中除了提醒民眾注意颱風資訊、檢查屋頂門窗是否堅固以及減少外出避免受傷外，更提醒：「備妥3日份食物、飲用水及必要生活用品」。該則貼文一出，便有網友質疑為什麼要備妥三日食物，「要停班停課嗎？」還有網友表示「先放三天假，我們再考慮要不要備三天糧」。

消防署回應為何颱風天需備妥三天糧食。圖擷自臉書
消防署回應為何颱風天需備妥三天糧食。圖擷自臉書
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沒想到網友的質疑竟釣出消防署在留言回應。消防署表示，颱風來臨可能造成停水停電，或是交通物流中斷，導致食物物資可能無法即時運送。且颱風侵襲期間可能造成交通中斷或外出危險，須暫時在家中避難生活。「有預先準備3日食物飲水，才不會陷入斷糧斷水危機」。對此，有網友附和表示自己曾遇到停電，「有些便利商店會當下停止營業」，也有網友表示若真的發生事情，備糧三天「還不夠你吃」。

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