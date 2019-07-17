親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

2019-07-17 16:25聯合新聞網 綜合報導

輕颱丹娜絲來勢洶洶，以每小時18公里速度向西北進行，未來幾天的關鍵期內恐雨勢大過風勢。民眾關心是否會放颱風假；且若雨勢太大，但還未達颱風假的標準時，能否放豪雨假？究竟豪雨假、颱風假要怎麼放？台灣過去哪些地方政府放過豪雨假，又引起怎樣的輿論漣漪，帶您一一釐清。

根據行政院規定，目前實施停班停課的標準大致有五點：

一、平均風力達7級 陣風達10級：依氣象預報，颱風半徑於四小時內可能經過的地區，平均風力達七級風或陣風達十級風。

二、雨量超標：依照氣象預報或實際觀測，各縣市降雨量達到停班停課雨量參考基準，並且有造成災害的可能。

三、土石流：依照土石流警戒預報或實際觀測，各地區降雨量達到土石流警戒基準值，並有造成災害可能。

四、房屋倒塌：各機關、學校的房舍或公教員工居住的房屋受到地震影響而倒塌或有倒塌的可能。

五、影響安全：天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有造成災害的可能、必須撤離或疏散。

圖為屏東地區去年六月雨勢驚人，但縣府並未宣布放豪雨假，導致民眾怨聲連連。報系資料...
圖為屏東地區去年六月雨勢驚人，但縣府並未宣布放豪雨假，導致民眾怨聲連連。報系資料照／記者翁禎霞攝影
分享

輕颱丹娜絲有機會可以放豪雨假嗎？豪雨假放假標準是依據未來24小時內的雨量是否超標來判斷，且各地方政府的標準不同，平地多以大豪雨350毫米(24小時內)為基準，但包括桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、高雄和台東，則另有高山雨量200毫米之豪雨規定。連江縣則因地形特別，在達130毫米即可放假，氣象局也會定時公布各地全台24小時內雨量預測表供查詢參考。

但最終豪雨假的決策權，仍由各縣市首長自行決定。也因此讓豪雨假的實施與否，成為各地方首長在面對天災時的難題

圖擷自全國法規資料庫
圖擷自全國法規資料庫
分享

《台灣豪雨假小歷史》

2004年新增豪雨假

15年前，各地方政府開始可決定是否自行放豪雨假。2004年，氣象局重修雨量分級表，增加了特大以及超大豪雨，各地方政府也訂出了雨量警戒值，一旦氣象預報雨量超過雨量警戒值，各地方政府可以決定放豪雨假。

2012年 第一次放豪雨假

受到鋒面及西南氣流影響，桃園、北市及新北市當日清晨出現超過200毫米的雨量，中南部山區的降雨持續累積中，部份地區的雨量3天內即超過1000毫米，北部也出現豪大雨的情況，甚至桃園出現淹水災情，台南市和桃園縣當日全天停班停課，新北市則是高中職以下停課一天，但不停班。台北市政府上午10點傳簡訊給各媒體宣布「即時起」台北市因豪雨假全面停班停課一天。

2018年8月 台中、彰化、台南、高雄、屏東陸續放豪雨假

2018年8月23日，豪雨來襲，時任台中市長的林佳龍宣布當晚停止上班上課。結果那晚無風無雨，引起輿論放不放豪雨假的爭議。

2018年8月24日，仍是超大豪雨！時任台南市長的賴清德宣布晚上停班停課。根據氣象局發布的預報，台南市因積水未退且仍列入超大豪雨等級，已達停止上班上課標準，因此宣布晚間停止上班、上課。

為防豪雨，彰化縣也停班停課，但上午沒什麼雨，並且當天還出了太陽，讓民眾認為賺了一天豪雨假。

台中市放豪雨假，卻無風無雨，工商界「心在淌血」！報系資料照，圖／讀者提供
台中市放豪雨假，卻無風無雨，工商界「心在淌血」！報系資料照，圖／讀者提供
分享

2018年8月27日，屏東縣成為該日全台唯一放豪雨假的縣市，但24日南台暴雨，屏縣卻是唯一沒放假的縣市，網友對屏縣的「放假標準」感到意外，湧入縣長潘孟安的臉書留言。屏東縣府表示，兩次都是依照專業分析來判斷，27日雨量預測已達放假標準。

2018年8月28日，高雄市政府當日清晨因雨勢太大，依據中央氣象局最新天氣警特報及觀測資料，認高雄市已達停止上班及上課標準，因此宣布全市停班停課

丹娜絲颱風颱風
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

輕颱丹娜絲來襲 影響最劇時間預估為本周四至周五

2019-07-17 16:33

影／丹娜絲輕颱來襲 林佳龍巡視桃機

2019-07-17 16:11

台中晚上10點宣布是否正常班課 2.5萬個沙包供領取

2019-07-17 16:05

影／蘭嶼及綠島今晚6時起停班停課

2019-07-17 15:21

海巡氣撲撲！颱風天愛觀浪 一張驚悚圖警告「罰五萬」

2019-07-17 15:14

網質疑颱風備三天糧？ 釣出消防署臉書回應

2019-07-17 15:53

高市二級災變中心開設 韓國瑜6點到場召開會議

2019-07-17 16:17

颱風來襲！太平山今傍晚起封園、龜山島明起封島2天

2019-07-17 15:54

颱風擾局 熊讚水樂園18、19日活動取消

2019-07-17 15:50

颱風天全聯蔬果備量增3倍 愛買泡麵電池有特價

2019-07-17 15:40

丹娜絲逼近...馬祖啟動台馬輪夜航 疏運滯留旅客

2019-07-17 15:23

因應丹娜娜絲颱風來襲 台東縣災害應變中心一級開設

2019-07-17 15:23

輕颱來襲前飆高溫 台電：供電無虞

2019-07-17 14:46

丹娜絲颱風陸警發布 台東公告警戒區擅闖最重罰25萬元

2019-07-17 14:45

丹娜絲將襲台 花蓮活動取消、紅面鴨「收鴨禁見」

2019-07-17 14:45

丹娜絲颱風還沒來 菜價先上漲

2019-07-17 14:25

颱風來襲海象變差 綠島、蘭嶼遊客急返台

2019-07-17 14:23

丹娜絲陸警 明天一整天影響最大

2019-07-17 14:20

因應丹娜絲來襲 九河局花蓮海上岸堤削減海浪

2019-07-17 14:16

風颱來丫！ 嘉縣防洪新利器大型移動抽水機備戰

2019-07-17 14:10

丹娜絲逼近 可下載「愛嘉義APP」即時掌握颱風訊息

2019-07-17 14:08

輕颱丹娜絲來襲 若遇停水記得要做這件事

2019-07-17 13:38

丹娜絲颱風逼近 蘇花南迴等七公路警戒

2019-07-17 13:24

影／「丹娜絲」颱風衝宜蘭 災前整備上緊發條

2019-07-17 13:24

丹娜絲帶來強風 台東熱氣球今下午及明後兩天活動取消

2019-07-17 13:18

丹娜絲颱風逼近！ 台東熱氣球嘉年華7月18日、19日活動取消

2019-07-17 13:09

颱風丹娜絲路徑東修 氣象局：擦邊球機率高

2019-07-17 12:58

全面戒備丹娜絲 新北水道節園區今起暫時休園

2019-07-17 12:57

丹娜絲來襲 韓國瑜：嚴陣以待

2019-07-17 12:52

抗颱預置最前線 陸戰隊兩棲突擊車四地部署

2019-07-17 12:45

影／丹娜絲可能登陸 台東各界今上緊發條防颱

2019-07-17 12:16

輕颱丹娜絲來襲 北市籲商家、工地加強防颱準備

2019-07-17 12:08

海委會防颱貼文引熱議 蘇貞昌：多一分防護少一分災害

2019-07-17 11:47

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

2019-07-17 11:43

輕颱丹娜絲侵台 新北明晚8點起影響最深

2019-07-17 11:38

輕颱丹娜絲來襲 內政部籲民做好防颱準備

2019-07-17 11:35

嚴防丹娜絲豪雨成災 十河局防汛搶險隊全面戒備

2019-07-17 11:21

丹娜絲來襲 台東民眾嘆：颱風來就得吃砂

2019-07-17 11:21

蘇揆視察丹娜絲颱風災害應變中心 與小英電話連線

2019-07-17 11:19
看更多

熱門文章

不排除成「穿心颱」 氣象局發布丹娜絲颱風海上警報

2019-07-16 23:34

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

2019-07-17 11:43

輕颱丹娜絲逼近！一張圖看今起四天降雨範圍

2019-07-17 00:12

丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

2019-07-17 09:28

丹娜絲颱風恐直撲台灣 今天愈晚雨愈大

2019-07-17 07:54

輕颱丹娜絲進逼 上午11時30分發布陸警

2019-07-17 09:21

是否放颱風假？ 丹娜絲風雨預測出爐 花蓮進入陸警範圍

2019-07-17 14:38

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 09:28

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

2019-07-17 00:41

丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17

糖尿病患者芭樂吃過量血糖飆 納悶「芭樂不甜阿」

2019-07-17 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top