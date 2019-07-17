丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

2019-07-17 16:25 聯合新聞網 綜合報導



輕颱丹娜絲來勢洶洶，以每小時18公里速度向西北進行，未來幾天的關鍵期內恐雨勢大過風勢。民眾關心是否會放颱風假；且若雨勢太大，但還未達颱風假的標準時，能否放豪雨假？究竟豪雨假、颱風假要怎麼放？台灣過去哪些地方政府放過豪雨假，又引起怎樣的輿論漣漪，帶您一一釐清。

根據行政院規定，目前實施停班停課的標準大致有五點：

一、平均風力達7級 陣風達10級：依氣象預報，颱風半徑於四小時內可能經過的地區，平均風力達七級風或陣風達十級風。

二、雨量超標：依照氣象預報或實際觀測，各縣市降雨量達到停班停課雨量參考基準，並且有造成災害的可能。

三、土石流：依照土石流警戒預報或實際觀測，各地區降雨量達到土石流警戒基準值，並有造成災害可能。

四、房屋倒塌：各機關、學校的房舍或公教員工居住的房屋受到地震影響而倒塌或有倒塌的可能。

五、影響安全：天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有造成災害的可能、必須撤離或疏散。

圖為屏東地區去年六月雨勢驚人，但縣府並未宣布放豪雨假，導致民眾怨聲連連。報系資料照／記者翁禎霞攝影 分享 facebook

輕颱丹娜絲有機會可以放豪雨假嗎？豪雨假放假標準是依據未來24小時內的雨量是否超標來判斷，且各地方政府的標準不同，平地多以大豪雨350毫米(24小時內)為基準，但包括桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、高雄和台東，則另有高山雨量200毫米之豪雨規定。連江縣則因地形特別，在達130毫米即可放假，氣象局也會定時公布各地全台24小時內雨量預測表供查詢參考。

但最終豪雨假的決策權，仍由各縣市首長自行決定。也因此讓豪雨假的實施與否，成為各地方首長在面對天災時的難題。

圖擷自 全國法規資料庫 分享 facebook

《台灣豪雨假小歷史》

2004年新增豪雨假

15年前，各地方政府開始可決定是否自行放豪雨假。2004年，氣象局重修雨量分級表，增加了特大以及超大豪雨，各地方政府也訂出了雨量警戒值，一旦氣象預報雨量超過雨量警戒值，各地方政府可以決定放豪雨假。

2012年 第一次放豪雨假

受到鋒面及西南氣流影響，桃園、北市及新北市當日清晨出現超過200毫米的雨量，中南部山區的降雨持續累積中，部份地區的雨量3天內即超過1000毫米，北部也出現豪大雨的情況，甚至桃園出現淹水災情，台南市和桃園縣當日全天停班停課，新北市則是高中職以下停課一天，但不停班。台北市政府上午10點傳簡訊給各媒體宣布「即時起」台北市因豪雨假全面停班停課一天。

2018年8月 台中、彰化、台南、高雄、屏東陸續放豪雨假

2018年8月23日，豪雨來襲，時任台中市長的林佳龍宣布當晚停止上班上課。結果那晚無風無雨，引起輿論放不放豪雨假的爭議。

2018年8月24日，仍是超大豪雨！時任台南市長的賴清德宣布晚上停班停課。根據氣象局發布的預報，台南市因積水未退且仍列入超大豪雨等級，已達停止上班上課標準，因此宣布晚間停止上班、上課。

為防豪雨，彰化縣也停班停課，但上午沒什麼雨，並且當天還出了太陽，讓民眾認為賺了一天豪雨假。

台中市放豪雨假，卻無風無雨，工商界「心在淌血」！報系資料照，圖／讀者提供 分享 facebook

2018年8月27日，屏東縣成為該日全台唯一放豪雨假的縣市，但24日南台暴雨，屏縣卻是唯一沒放假的縣市，網友對屏縣的「放假標準」感到意外，湧入縣長潘孟安的臉書留言。屏東縣府表示，兩次都是依照專業分析來判斷，27日雨量預測已達放假標準。

2018年8月28日，高雄市政府當日清晨因雨勢太大，依據中央氣象局最新天氣警特報及觀測資料，認高雄市已達停止上班及上課標準，因此宣布全市停班停課。