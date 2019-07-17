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丹娜絲颱風恐直撲台灣「有一個副中心的環流正在強立」

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

2019-07-17 00:41聯合報 本報記者／連線報導

氣象局預估「丹娜絲」颱風可能沿東部海域北上，明天起全台有雨；圖為新北市漁人碼頭颱...
氣象局預估「丹娜絲」颱風可能沿東部海域北上，明天起全台有雨；圖為新北市漁人碼頭颱風來前的夕陽。 記者杜建重／攝影
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輕颱「丹娜絲」昨天生成，中央氣象局昨深夜發布海上颱風警報，預估今天近中午時會發布陸上颱風警報。氣象局表示，明天清晨起全台都有雨，迎風面花東、恆春將有豪雨等級的雨勢，颱風路徑預估沿台灣東部海域北上，不排除在東北角登陸或擦邊後，北台灣雨勢將明顯增強。

丹娜絲將是今年首個侵台颱風，雖僅是剛形成的輕颱，但從中央到地方無不如臨大敵。行政院長蘇貞昌昨指示災害防救辦公室，召開前置情資研判會議，並提醒各部會落實各項整備措施。

將代表國民黨競逐總統大位的高雄市長韓國瑜，昨天要求各單位謹慎戒備防颱，他說，現在市府所有事情都會被外界用放大鏡檢驗，須把工作做得更好，絕對不能出紕漏，要做到零災害。正在北歐四國考察的新北市長侯友宜，今早除會透過視訊參與災害應變中心會議，也將提前在明天返國坐鎮。

台東 綠島客輪停駛

台東可能首當其衝。縣長饒慶鈴說，已要求縣府團隊全力備戰。台東及屏東後壁湖往返蘭嶼航班今、明兩天全面停駛，今早八時卅分起開始從綠島疏運旅客回台東，台東往返綠島客輪航班從上午十時卅分起停駛，明天全天停駛。

輕颱丹娜絲昨晚位在恆春南南東方六三一公里海面上，以每小時十公里速度，緩慢向西北朝陸地靠近。

氣象局預估，若丹娜絲移動路徑與速度不變，今午前後將發布陸警。

氣象局原本預測丹娜絲路徑，暴風圈明天清晨會接觸恆春半島，中心有機會從東台灣登陸，穿越台灣中心從竹苗一帶出海，成為「穿心颱」。

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恆春、花東嚴防大雨

不過，氣象局昨晚調整丹娜絲路徑，預估颱風將沿台灣東部海域北上，不排除登陸東北角一帶，影響台灣程度將視今午北轉角度、時間。各國預報路徑，昨下午也開始將颱風走勢往東邊修正，美軍、日本認為丹娜絲將擦過台灣東半部一路北上；歐洲模式則從東部登陸、西部出海，但路徑也已向東偏。

氣象局預報員陳伊秀說，依目前最新路徑，今天東半部、南部開始降雨，花東地區有局部大雨，明天清晨開始全台有雨，迎風面花東、恆春達到豪雨等級，中部有局部大雨。若路徑往東偏、不登陸，東部、東北部受外圍環流影響，颱風逆時針會將雨勢甩進北台灣，雨勢將明顯增加。

不過，丹娜絲開始明顯影響台灣前，今天多數地方仍是高溫炎熱，氣象局已針對北北桃竹苗中彰投等十縣市發布高溫資訊。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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丹娜絲颱風颱風
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