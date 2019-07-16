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丹娜絲颱風恐直撲台灣「有一個副中心的環流正在強立」

輕颱將形成 撲台機率高 最快今晚發海警

2019-07-16 14:23聯合晚報 記者董俞佳／台北報導

輕度颱風丹娜絲將形成，未來可能影響台灣，不排除是今年第一個侵台颱風。北台灣上午依...
輕度颱風丹娜絲將形成，未來可能影響台灣，不排除是今年第一個侵台颱風。北台灣上午依舊高溫炎熱。 記者林澔一／攝影
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位在台灣東南方海面的熱帶性低氣壓持續接近，中央氣象局表示，今天將增強為輕度颱風「丹娜絲」，不排除是今年第一個侵台颱風。氣象局預計，最快今晚11時發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報。

氣象局預報員陳伊秀說，預計明天開始，花東地區、中南部、宜蘭等地都會開始下短暫雨，周四、周五是颱風影響最大的時候，包括中南部、宜蘭、花東地區都要留意大雨甚至豪雨。明天中部以北受到東南風沈降作用影響，要留意焚風、高溫。

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氣象局表示，受太平洋高壓減弱影響，熱低壓今天的預測路徑偏西北上，也就是更靠近台灣。

陳伊秀表示，根據今天上午8時最新的觀測資訊顯示，熱帶性低氣壓位置約在台灣東南方820公里海面，持續往台灣的方向靠近。根據上午的觀測，熱低壓今晚8時升格為輕度颱風的機率最高，若行進方向、速度和增強的情況沒有太大變化，最快今天深夜11時發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報。

陳伊秀說，熱低壓增強為輕度颱風後，影響台灣的程度還要再觀察，但很有機會成為今年第一個侵台的颱風。主要是因太平洋高壓比較弱，颱風形成後的路徑，會比之前預測的更往西，不排除更靠近台灣，甚至直接影響台灣。

陳伊秀說，預計周六颱風就會漸漸遠離，影響也會減弱。不過，周休假期受到菲律賓海面另一個大低壓帶環境影響，南部仍要留意可能有局部大雨、其他地區也會有局部降雨、午後雷陣雨。

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