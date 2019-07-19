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高市府人事將改組 傳陳雄文將進小內閣

2019-07-19 12:25中央社 高雄19日電

前勞動部長陳雄文傳將入高雄市府。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
前勞動部長陳雄文傳將入高雄市府。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選下屆總統，高市新聞局長王淺秋今天證實市府小內閣將改組。媒體報導，前勞動部長陳雄文將出任市府要職。他今天受訪以「尊重外界的說法」回應。

韓國瑜在中國國民黨總統初選勝出後，近日媒體多次提問有關國政或黨內選後整合的問題，韓國瑜多以「謝謝」來答覆。

國民黨籍高雄市議員黃柏霖日前表示，「做好市政是韓國瑜現階段最重要的事」，這樣才能對未來的選情加分。

高雄市議會議長許崑源8日邀國民黨、親藍市議員與韓國瑜共進午餐，席間議員高分貝砲轟市政，有議員批評施政及首長處事態度不對，韓國瑜希望多溝通。

韓國瑜9日在市政會議後接受訪問指出，會請市府官員檢討，如仍不符期待將做人事檢討。

王淺秋今天證實，高市府會做人事調整，不僅有首長，還有副局長、主任秘書層級；在經過磨合期後，市府考量讓市政更順暢而要做人事調整。

媒體報導，目前高雄市共有3名副市長，分別是李四川、葉匡時、洪東煒，傳聞其中一人的職位將由陳雄文接替。

陳雄文今天接受中央社記者電話採訪指出，他曾協助提供韓國瑜一些政策論述資訊，但有關人事安排方面，「這要怎麼說」，他「尊重外界的說法」。

陳雄文表示，他是高雄人，就讀高雄中學，他的第一份工作是在市政府，前後服務4、5年，當時市長是許水德、蘇南成。

另外，李四川昔日的長官新北市長朱立倫日前曾在南部新聞媒體Line群組上傳影片，除感謝媒體在他國民黨總統初選期間的協助，最後還留言「別忘了多支持李四川喔！」

媒體報導，韓國瑜自國民黨總統初選勝出後，現在各界最關心的是，到底誰才是高雄市長接班人。朱立倫的「別忘了多支持李四川喔！」，似乎意有所指。

李四川今天接受中央社記者電話採訪時表示，他北漂40多年，去年底才回南部，完成任務後準備告老還鄉；再者他是「拿鐵鎚的」，不適合「拿麥克風」，不諳政治，對政治十分外行，也沒有這樣的規劃。

2020選舉帶職參選陳雄文韓國瑜
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