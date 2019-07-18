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讓偏鄉兒有選擇

時力立委建議修法禁帶職參選 各界熱議

2019-07-18 01:10聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

立委徐永明希望修訂公職人員選罷法，降低候選人「騎驢找馬」帶職參選的風氣。 記者杜...
立委徐永明希望修訂公職人員選罷法，降低候選人「騎驢找馬」帶職參選的風氣。 記者杜建重／攝影
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國民黨將提名高雄市長韓國瑜參選總統，台北市長柯文哲是否參選雖未表態，但「帶職參選」話題引發各界熱議。時代力量立委徐永明建議修法，增訂地方首長、各級民意代表等民選公職人員，除了競選連任外，自登記為其他公職候選人起，就視為「辭職」，同時也要求該候選人卅日內繳回已領取的選舉補助款。

徐永明昨與高雄市議員林于凱及鳳山區立委參選人陳惠敏一同舉行記者會，主張修改「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」。

徐永明表示，政治人物帶職參選已經是政治陋習，且藍綠都有，光是過去三屆，民選公職帶職參選縣市長的候選人，人數就多達四十五人，其中國民黨廿人、民進黨十八人、無黨籍七人，被領走的選舉補助款總計有六千五百多萬元，若用選舉補助款粗估，韓國瑜在市長跟總統大選中，可拿到的補助款可能近三億元。

林于凱提到，韓國瑜說感謝高雄市民包容他一邊選總統、一邊當市長，不過有民調顯示，高達六成市民希望韓辭掉市長再選總統。

民進黨立委許智傑雖贊成限制帶職參選，但認為時力所提帶職參選的修法建議過於理想，若能用二分之一任期當分水嶺比較可行，換言之，任期未滿二分之一者，除非徵召，不得參加政黨初選。

2020選舉帶職參選
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