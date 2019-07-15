土城有大樹 【國泰上城】大人氣 32坪㊣三房讀秒爭席

2019-07-15 11:56 聯合線上 文／莊奇名



圖／國泰建設 提供 分享 facebook

國泰建設深耕土城有口皆碑，從早年的「台北天廈」、「富貴世家」、「雕之森」，到近年的「國泰金城」，每一個推案都成為區域指標，為土城的建築注入大樹DNA，國泰家族門牌成為在地榮耀。

國泰建設於土城暫緩重劃區的新案「國泰上城」，一推出即熱銷好評不斷，以旋風般的速銷引起區域話題，週週爆棚人氣火紅，除了正好位於捷運土城站、日月光廣場、長庚醫學中心三大地標交匯的絕佳地段外，國泰建設的品牌魅力更是磁吸消費者的一大賣點，目前主力房型32坪㊣三房更是不少新世代指名購買的第一選擇。

「在最好的土地，才能長出最茁壯的大樹。」國泰建設以超過半世紀的營建實力，也是國內營建產業第一家股票上市公司，先後在國內興建各類型住宅超過53000戶，品質深獲消費者認證肯定，長期以來以「產權清楚、按圖施工、如期交屋、永續服務」四大保證，給予住戶最誠信的承諾。因此，每當國泰建設推出新建案，總是能深受消費者青睞。

圖／國泰建設 提供 分享 facebook

土城不斷再進化和變身，唯一不變的，就是值得信賴的大樹品質，就坪效上，「國泰上城」落實雨遮不計坪不計價、室內無虛坪，擁有29%超低公設比與難得一見的超高得房率，使坪數能夠得到最有效的利用，「國泰上城」經典格局32坪㊣三房已開始讀秒倒數，熱銷口碑創造跨區效應，最後一波，歡迎闔家大小蒞臨鑑賞。