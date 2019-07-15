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土城新都心！捷運×商圈×長庚醫院 引爆購屋熱潮

2019-07-15 11:56聯合線上 文／莊奇名

圖／國泰建設 提供
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新北土城暫緩重劃區近來成為超人氣新熱點。該區域不僅沒有大多數重劃區生活機能尚待開發的問題，相反的，土城暫緩重劃區鄰近捷運土城站、日月光廣場、土城運動中心、土城長庚醫學中心，周邊更是有65快速道路、國道三號等主要幹道，結合生活機能與交通的便利性，讓土城搖身一變，成為炙手可熱的金城，帶動商圈發展與購屋需求增加。

土城暫緩重劃區佔地超過45公頃，擁有得天獨厚的地利條件，臨近傳統商圈，同時交通便捷。除現有捷運藍線串起信義計畫區、東區、到土城頂埔科技區，企業圈、商圈沿此金脈聚落，興建中的捷運萬大線，預計在土城地區設置LG09-LG13等5個站點，其中LG11與板南線正好交匯，更可與新店、環狀、新莊線串連，擴大土城暫緩重劃區捷運機能。

圖／國泰建設 提供
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在都會與自然連結的上選之地「國泰上城」，位於土城暫緩重劃區核心地段，步行5分鐘即可抵達捷運土城站，週邊醫療、休閒購物、生活娛樂等機能一應俱全，全面提升居住的生活品質。「國泰上城」聚焦土城新都心首席，規劃為32坪、36坪、48坪產品，29%超低公設比，享有絕佳地段優勢、多樣化的生活機能，提供住戶優質的居住空間，「國泰上城」滿足全齡化家庭的購屋需求。

更多資訊請參閱官網:https://reurl.cc/aX864

圖／國泰建設 提供
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