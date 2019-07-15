土城輕移居 首選國泰 32坪正三房讀秒倒數

2019-07-15 11:56 聯合線上 文／莊奇名



圖／國泰建設 提供 分享 facebook

想要回到家裡，就能完全放鬆休息，出門不用走太多步，即可解決一切生活所需，享受商圈繁華機能，又不能讓商圈的喧囂影響居住的寧靜……，位於土城暫緩重劃區的「國泰上城」，以「離塵不離城」絕佳地段位置，享受高規品味兼具的生活品質！絕佳黃金地段加上超高CP值規劃，創造一開案即將完銷的盛況！

步行約5分鐘即可抵達土城捷運站，以捷運藍線串起台北雙城生活模式。預計2020年營運的土城長庚醫學中心，提供市民高品質與完整的醫療保健照護服務，落實「在地醫療」，擁有更好的醫療服務。除了擁有醫療與交通的便利性，對居家品質極為講究的您，一定會愛上「國泰上城」的精緻格局規劃，全案稀有83戶，一樓僅4戶店面，保有單純、安全、具隱私性的居住空間，更貼近居住者的需求。而32坪正三房超高坪效設計，更有不少區域外的購屋族跨區下手，為的就是這樣難得一見的產品。

圖／國泰建設 提供 分享 facebook

豪宅大師柯宏宗以「風、光、水、綠」的設計理念，擘劃「國泰上城」實住耐住的平面格局，著重採光和通風，引入綠色環保理念，將自然元素融進室內，創造令人放鬆的空間。全案沒有過度的華麗裝飾，反以優雅寧靜鋪陳出精緻的居住質感。嚴謹用心打造，讓國泰品牌大樹標誌成為最安心的靠山，首購族最愛的32坪正三房已經開始讀秒倒數，超低公設比29％的產品真的很稀有，最後一波良機，敬請把握。