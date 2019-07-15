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土城捷運站400米 「國泰起ㄟ厝」熱銷NO.1

2019-07-15 11:56聯合線上 文／莊奇名

圖／國泰建設 提供
圖／國泰建設 提供
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超過半世紀的「國泰建設」，在國內興建各類型住宅超過5萬戶，也是國內營建產業第一家股票上市公司，以「誠信正派、專業負責、穩健經營」的精神享譽業界，同時建構「產權清楚」、「按圖施工」、「如期交屋」、「永續服務」四大保證，吸引眾多購屋族指定購買「國泰起ㄟ厝」，粉絲遍布全，銷售屢創佳績。

國泰建設的選地哲學，總是能在便利交通與良好居住品質中找到絕佳平衡，「國泰上城」坐擁交通利多，距離土城捷運站約400米，鄰近65快速道路與北二高，對外交通十分便利。在生活機能方面，步行約5分鐘，就能抵達土城最夯的購物中心日月光廣場，一站滿足多樣需求。鄰近斬龍山遺址文化公園，是享受玩樂兼考古趣味的親子好去處。土城長庚醫學中心，方便就醫需求，實現全齡照護生活圈。多樣化的生活風貌，實現了理想中的居住品味。

圖／國泰建設 提供
圖／國泰建設 提供
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「國泰上城」由亞洲頂級豪宅推手柯宏宗操刀設計，以風光水綠的信念出發，回歸「實住實用」的居住本質。700多坪基地臨路退縮，以謙讓空間尺度、適切棟距，為住戶創造開闊的生活空間。搭配三井工程營造，專工精鑄為您打造幸福的家。公設規劃為健身房、多功能教室、景觀休閒庭院等，以減壓療癒的實用空間重新定義家的樣貌。29%超低公設比，享有難得的超高得房率，32坪正三房超值精選，高CP值看得見，人見人愛，即將滿席！

更多資訊請參閱官網:https://reurl.cc/aX864

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