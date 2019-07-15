29%超低公設比 「國泰上城」最後倒數 即將滿席

2019-07-15 11:56 聯合線上 文／莊奇名



圖／國泰建設 提供 分享 facebook

挑選全齡住宅的關鍵點，就是要能滿足不同世代的需要。位於土城暫緩重劃區的「國泰上城」，以全齡規劃滿足不同需求。該案交通便利，步行5分鐘即可抵達土城捷運站，且位於公車主要幹道，滿足孩子求學通勤需求。鄰近國道3號與65快速道路，提供開車便利選擇。興建中的土城長庚醫學中心，貼近照護全家人的健康。

「國泰上城」鄰近斬龍山公園，結合綠色環保打造低碳生活，可以落實由單車Bicycle(B)、捷運Metro(M)、以及步行Walk(W)，共同形塑的「BMW」移動生活哲學！ 5分鐘左右可抵達日月光購物中心與傳統的裕民、中央商圈，影城、大賣場、美食餐廳、休閒生活一應俱全，不僅採買機能便利，也讓生活質感更加分。

圖／國泰建設 提供 分享 facebook

「國泰上城」公設規劃為健身房、廚藝區、多功能教室、休閒庭院等，以實用的功能性，放大空間的價值。超低公設比29%，相較於其它產品33%公設比，以相同權狀坪數來說，「國泰上城」室內空間等於多了1-2坪，可以多規劃一間儲藏室、更衣室，甚至多一間單人房。

「國泰上城」超高得房率，室內精緻格局、高坪效設計，32坪可規劃成正三房，更讓許多換屋族大呼「買到賺到」，目前全案進入倒數，即將滿席

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