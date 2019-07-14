陸委會：陸方11日通報我刑事局

台籍分析師上海被捕，陸委會證實陸方11日通報。圖為陸委會發言人邱垂正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十二名台灣分析師遭上海警方調查的消息傳出後，陸委會昨天證實，陸方於十一日通報我刑事局，有四人取保候審、三人遭刑事拘留，罪名為非法經營罪。

對於新黨總統參選人楊世光聲稱，此案與兩岸服貿協議因太陽花運動擱置有關，陸委會高層官員表示，我方從業人員前往大陸承做服務，並未違反我方法令，此案與服貿協議關係不大，陸委會也沒有擋過服貿協議，本案是否涉及詐欺？楊世光自己應該說明更清楚一點。

陸委會昨上午獲悉消息後，向警政署刑事局查證，刑事局十一日接獲陸方通報此案。據指出，為進一步了解案情，我方正透過三個管道向陸方查詢，包括刑事局、金管會證期局與陸方的聯繫窗口，以及海基會透過台商協會管道。

陸委會表示，依二○一○年九月十二日生效的ＥＣＦＡ早收清單，大陸方面承諾開放項目已包括：簡化台灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，國人已可依規定在大陸申請證券從業人員資格和取得執業資格，因此並無楊世光所言，兩岸服貿協議因太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上的爭議問題。

陸委會表示，兩岸服貿協議已於二○一三年簽署，目前尚待立法院審議中，行政部門並沒有阻擋服貿協議，且依服貿協議大陸方面金融服務部門的開放承諾，並未涉及台灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，楊世光所言並非事實，混淆視聽無助於本案的處理。

陸委會表示，相關單位十分重視本案，已積極與陸方聯繫，密切追蹤後續情況，並將盡力提供相關協助，以維護我國人合法權益。海基會也表示，獲悉此案後，隨即透過上海台商協會管道進行了解，海基會將密切注意案情發展，後續若有需要進行協處，將全力協助。

【記者陳怡慈／台北報導】金管會證期局長王詠心昨表示，陸委會應該已經有發布訊息、有回應了，應該先了解他們的案情，才能知道違反什麼樣的事情。

王詠心說，這件事情跟服貿有沒有關係，仍需要釐清。服貿爭取簡化台灣證券從業人員在大陸執業的資格程序，但簡化程序，「必須在合法的業者底下做事，才有辦法被承認」。王詠心說，必須任職於受監管的公司，證照才會被承認。涉案的台籍分析師，任職的大陸公司是否合法，還需要再釐清。