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台證券業登陸…等近20年 商機已消失

2019-07-14 00:21聯合報 記者廖賢龍鄒秀明／台北報導

台灣證券業者很早就想經營大陸市場。 圖／聯合報系資料照片
台灣證券業者很早就想經營大陸市場。 圖／聯合報系資料照片
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台灣證券及期貨業者從二千年以來就希望前進中國大陸，但受限法令未能完全開放，尤其兩岸服貿協議卡關後，「正規軍」如大型證券業者幾乎已不抱希望，甚至陸續撤回大陸辦事處。但仍有不少投顧業內人士想一圓「淘金夢」自行前往開拓商機，據聞早去的人吃香喝辣，晚來的經營相當辛苦。

台灣證券業者很早就想經營大陸市場，大多從香港設點切入，再派人專職在大陸了解環境，設置辦事處多方經營，早早挑好可以合作的大陸券商，不斷協商未來的入股及經營架構。

台灣金融產業開放較早，大陸業者早年還在「學習」階段，可以開出很好的合作條件，但無奈台灣法令遲未開放，大陸證券市場蓬勃發展不等人；尤其經歷二○○七及二○一五年陸股崩跌，大陸證券市場的商機流失，台灣證券業者發現已喪失競爭力，也不再積極喊著要西進大陸了。

金管會在二○一七年一月同意統一證券與廈門金圓投資集團合資設立全牌照證券公司，統一為台灣第一家由金管會核准，赴中國大陸參股投資證券公司的證券商。但到今年六月董事會才通過，因應相關法令修訂金圓統一證券有限公司合資合同及章程。元富證券在二○一八年一月才通過，要與福建省投資開發集團新設合資證券公司合作簽署備忘錄。

有別於「正規軍」西進腳步遲緩，許多業內、投顧人士眼見大陸證券市場水深魚肥，深怕錯過野蠻生長「商機」，因此發揮早期台商「一卡皮箱走天下」的精神各自登陸。

據指出，由於大陸投資散戶更多，早期幾乎對「老師」言聽計從，早一點登陸的投顧老師開始進行解盤、技術分析、吸收會員、成立股友社等頗受歡迎，等於「把台灣那一套移到大陸」。業內人士說，早去的真的吃香喝辣，但當散戶漸漸了解市場後，晚到的往往經營辛苦。

「去大陸走在法令灰色地帶，後果實在太恐怖了」，一位在台灣執業的投顧分析師說，確實不少同業前往大陸，但多半是進行線上教學或技術分析解盤，至於有無代操就不得而知。另一種型態就是研究員投靠大陸券商，卻一直發台股研究報告。

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