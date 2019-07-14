楊世光：調查焦點在分析師從業資格

2019-07-14 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



三台籍分析師在陸被捕，新黨總統參選人楊世光說，當年擋住服貿的該負責。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

三名台籍分析師傳出在中國大陸上海被捕，新黨總統參選人楊世光昨天表示，二○一四年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動遭擱置，造成包括金融服務業在內的台商經營範圍與專業證照出現認定爭議。他呼籲，當年擋住服貿的立委黃國昌及陸委會應該負責，並出面在司法與資格認定上協助這些台籍分析師。

楊世光表示，遭調查的台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師，在「仟和億」教育培訓平台提供財經教育課程。據他了解，他們正配合司法調查，調查焦點在於這些分析師的從業資格。

有報導說楊世光曾於七月十日飛往上海「救人」，新黨表示，實情是楊世光為籌備在台的競選活動，頻繁回上海原住處取回西裝等生活物品，與所謂「救人」無關；如楊世光有涉嫌違法，返回上海時豈非自投羅網？又如何能順利返台且昨天上午還在台北參加新黨內部會議？

新黨聲明指出，有人誤將楊世光當成上海仟和億公司的合夥人或管理層，也不是事實，楊世光擔任的只是仟和億旗下節目「金錢爆」主持人，在大陸屬於向網友傳遞知識的服務，與台籍分析師所屬的金融教育業也不一樣。

楊世光表示，二○一四年兩岸服貿協議未過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，這些在「仟和億」平台上授課的老師都具備專業的證券及期貨專業分析資格，是兩岸服貿協議未簽的受害者，因此在大陸執行業務遇到法律見解上的爭議。

楊世光：黃國昌應該為此負責

楊世光指出，太陽花運動造成兩岸服務貿易協議停擺，如果當年兩岸簽署協議，台灣金融從業人員的證照就能在雙方談判之下得到大陸認可，就不會有今天資格認定的爭議，造成這些有專業證照的台籍分析師被調查；當年阻擋服貿協議的立委黃國昌應該為此負責，陸委會要盡快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

楊世光呼籲，大陸的金融服務業正快速發展，法規也趨於嚴謹，台灣當局應該趕快重啟與對岸的服務貿易協商，讓台灣的金融服務經驗優勢及優秀人才能在有保障情況下，合規參與大陸資本市場與服務。

針對時代力量發言人李兆立稱，「既然新黨一向推崇中國法治，楊世光應赴中國接受調查」，新黨要求時力收回誤導視聽的假訊息，「楊世光既無涉案，何來赴大陸接受調查之說？」

黃國昌臉書回應：本日最可笑！

【記者陳熙文、林河名／台北報導】上海警方日前搜索「仟和億」公司，約談台灣分析師十二人。國民黨立法院黨團總召曾銘宗呼籲對岸偵辦能夠公開透明，也希望能允許家屬探視。

至於楊世光認為是「兩岸服貿協議」因太陽花運動遭擱置，造成包括金融服務業在內的台商經營範圍與專業證照出現認定爭議，並呼籲當年擋住服貿的時代力量立委黃國昌及陸委會應該負責，出面協助這些台籍分析師。黃國昌透過臉書回應：「本日最可笑！」「錢既不是我騙的、人也不是我抓的，然後我要負責？」