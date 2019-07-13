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觀察站／重大敏感案件起訴不慎 傷檢公信

2019-07-13 00:05聯合報 本報記者王聖藜

檢方大動作偵辦重大又敏感案件，最後卻被法院判無罪確定，受傷害最大的恐是檢察公信。...
檢方大動作偵辦重大又敏感案件，最後卻被法院判無罪確定，受傷害最大的恐是檢察公信。圖為台北地檢署。 圖／聯合報系資料照片
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馬英九繼台北市長特別費案後，通過洩密案的司法考驗。特別費、洩密案都與政治糾纏不清，檢察官辦案，本應謹慎行使偵查權，證據門檻達到有罪確信再起訴，否則，大動作偵辦重大又敏感案件，最後卻被法院判無罪確定，影響的不只受訟累的當事人，傷害更大的是檢察公信。

在台北市長特別費案上，檢察官受理前立委謝欣霓告發前，政壇認為馬英九有意角逐大位。事後證明，檢察官起訴後，馬即宣布參選，他以支出大於收入「大水庫」理論抗辯，一、二、三審獲判無罪。

檢察官起訴的時間點，當時被視為與當年民進黨執政的接班利益能否延續有關，加上各地檢方對特別費案的見解不一，最後無罪判決讓起訴檢察官承受不少指責。

被視為引爆馬王政爭的洩密案，政治利益也很清楚，立委柯建銘為了自己的官司，協同王金平向法務部長、高檢署檢察長關說，被特偵組截獲訊息，前檢察總長黃世銘因無法可管，只能在公布前先向馬英九報告可能引起政壇動盪的調查結果，不料卻因此令兩人捲入官司。

追查犯罪是檢察官的天職，檢察官遇上政治案件，有沒有刻意放大檢視？刻意小題大作？案件起訴還有接受公開審判、公開評論的關卡，司法案件牽扯到政治，檢察官偵查手法乃至於舉證論述，更應謹慎為之 。

檢察總長因偵辦案件得知國會龍頭與在野黨鞭關說司法，但因無法可處理，只能告訴總統有關重量級政治人物關說司法的事實，馬得知後找行政幕僚研議，檢察官要起訴馬犯罪，不能單以馬、王在政壇上的心結這種抽象概念去證明犯罪意圖，更需提出具體有力的事證，才能顯示起訴正當，並贏得有罪判決。

總統蔡英文主持的司改國是會議，其中一大重點是在檢討檢察官是否濫訴、濫權，更要求檢方偵查、起訴門檻要有相當確信，台灣自詡民主制度已成熟、高度法治化，檢察官遇政治案件，應謹慎行使偵查權，嚴格論證，否則不但浪費司法資源，還會引發社會動盪。

馬英九洩密案無罪確定後，檢方還想公開訴訟文件，聲稱要接受歷史檢驗，誰能保證歷史評價會站檢察官這邊？檢討如何我心如秤辦案，才算智慧。

馬英九教唆洩密案檢察總長特偵組檢察官謝欣霓黃世銘
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