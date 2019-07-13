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馬無罪確定 北檢轟草率 高院反批流於情緒

2019-07-13 00:08聯合報 記者張宏業王宏舜／台北報導

馬英九洩密案昨獲判無罪確定，引發北檢、高院互槓。 記者曾吉松／攝影
馬英九洩密案昨獲判無罪確定，引發北檢、高院互槓。 記者曾吉松／攝影
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前總統馬英九被控洩密獲判無罪確定，當初起訴此案的台北地檢署昨天發出新聞稿，批更一審判決草率，且不同法官判決，「如同月亮，初一十五不一樣」，令人遺憾。

高院反批，本案的認定在判決中已詳細論述，北檢的新聞稿「未確知詳情、流於情緒」，高院深深覺得不妥，也感到遺憾。

高院表示，馬英九洩密案經合議庭依法調查、審理後認定，提起公訴的人是檢察官，對本案犯罪構成要件相當了解，應不待法院諭知即可辯論；合議庭將本案構成要件列為爭點，當庭由檢辯雙方確認、表示意見，並酌留相當期間讓雙方提出書狀說明，檢察官沒有「不知爭點無從辯論」情形。

北檢表示，本案涉及我國憲政秩序及權力分立原則，為昭公信，將把馬英九歷來答辯書狀等相關訴訟文件，彙編成冊，公諸於世，「接受人民及歷史最嚴厲的檢驗。」

北檢指出，高院更一審未調查任何證據，即做出與原審及前審判決截然不同的事實認定，「判決過於草率」，並指法官未詳閱卷證，判決違背法令，難令人信服。

北檢痛批，全案經最高法院發回更審後，更一審僅在二○一九年二月廿二日召開準備程序，隨即於六月廿一日行言詞辯論程序，並且於當日辯論終結，還限縮檢察官及告訴代理人的發言，「架空刑事訴訟言詞辯論程序，有違公平審判原則。」

高院駁斥相關指控並非事實，檢辯雙方都能充分陳述，當庭都沒有任何異議，北檢聲稱「未經事先溝通，不當限縮檢察官及告訴代理人發言時間」，根本是無稽之談。

北檢聲明，更一審判決的見解已戕害個人隱私、造成監控全民之寒蟬效應，侵蝕民主法治憲政基礎。

馬英九教唆洩密案
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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