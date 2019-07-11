飲彈斃命 襲警狂徒下場都慘

襲警被擊斃的陳宏宗。 圖／警方提供 分享 facebook

「官兵抓強盜」一向是黑白兩道的鐵律，但仍有少數道上兄弟無視江湖潛規則，挑釁公權力。不論是多年前被稱為「瘋狂殺手」的李慧昌，「殺警惡龍」陳新發，到昨天遭員警圍捕擊斃的陳宏宗，最終難逃玩火自焚下場。

一九八四年七月，高雄市「西北幫」要角李慧昌因不滿女友遭警方逮捕，光天化日下朝市警局新興分局連開五槍挑釁，被封為「瘋狂殺手」。高雄市警方多次圍捕未獲，他後來北上藏匿在新北市中和區，警方當年九月循線到場圍捕。李慧昌見無處可逃，飲彈自盡。

大批刑警全副武裝緝捕李慧昌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一九九○年，綽號「小馬」的高雄槍擊要犯楊瑞和，曾與高雄員警駁火，道上盛傳他嗆聲要炸掉岡山警分局，成為警方追緝目標。當年五月，他藏匿在台北市信義路五段大樓裡，在警方圍捕時自盡。

楊瑞和在警方圍捕下，舉槍自戕，窗上彈痕為楊瑞和向警方示威射擊時所留下。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

楊瑞和在警方圍捕時自盡。圖為他的同夥被警方逮獲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一九九二年台北市出現震驚全國的槍擊要犯陳新發，綽號「阿龍」的他因涉及槍殺台北市刑警胡榮裕、李富星，被視為「殺警惡龍」。台北市警方追緝許久，當年四月把他圍在台北市吳興街一處公寓內，警匪駁火二千多發子彈，陳新發藏身的屋子起火，他及兩同夥都死於非命。

二○一八年三月廿七日凌晨，高雄市道上綽號「太子」的陳姓男子，與兩名同夥駕車到三民區一家大賣場附近，遇市警局保安大隊特勤員警盤查。陳一下車就朝員警開槍，但沒擊發，特勤警員施建安、余和謙立即還擊廿二槍壓制。陳姓男子身中一槍斃命，同夥洪姓及陳姓男子見狀，投降落網。