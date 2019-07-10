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通緝犯陳宏宗拒捕疑被擊斃 警查扣改造槍彈

2019-07-10 17:33中央社 台中10日電

要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。聯合報記者陳宏睿／翻...
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。聯合報記者陳宏睿／翻攝
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連續犯下槍擊案被通緝的犯嫌陳宏宗，今天被警方循線在嘉義縣大埔鄉圍捕。過程中，陳員疑被擊斃，警方並查獲2把改造手槍、27發子彈。陳男死因，正由檢方會同法醫解剖釐清。

內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊指出，陳宏宗於民國105年12月初在雲林縣西螺果菜市場與攤商發生口角，竟夥同一對父子朝對方開4槍，其中2槍分別集中被害人雙腿。事後夥同涉案的父子投案，陳宏宗則逃亡。

陳宏宗逃亡期間，台南市政府警察局玉井分局楠西分駐所員警於107年12月12日執行巡邏勤務時，發現陳宏宗行跡可疑上前盤查，陳宏宗不僅拒查，還涉嫌開5槍後逃逸。所幸員警身穿防彈衣，幸運地僅受輕傷。警方後來對陳宏宗發布緊急查緝。

經刑事局偵查第六大隊長期布線查緝，掌握陳宏宗躲藏在嘉義大埔、台南玉井一帶山區，並以高山偏遠地區工寮為藏身地點，查緝不易。專案人員掌握到陳宏宗今天將下山到嘉義大埔犯案，立即調派台南、嘉義、雲林警察局刑警大隊與保一總隊維安特勤中隊警力合力追緝。

專案小組共計出動2輛貨車、2輛偵防車及36名警力偵辦，今天凌晨4時許，專案小組跟監陳宏宗的轎車到嘉義縣大埔鄉大同一路與大埔五街口時，陳男疑發現專案小組跟監行動，便將車輛停在路旁。專案小組2輛貨車立即上前攔阻，2輛偵防車則進行包夾。

特勤人員隨即下車展開破窗攻堅，陳宏宗在車上開3槍攻擊，導致在偵防車上的許姓特勤人員左上額被子彈擦傷，陳宏宗另2發子彈擊中防彈盾牌。特勤人員立刻開3槍回擊，再將陳男拉下車時，發現陳員額頭與左小腿中彈，救護車到場時已呈現到院前心肺功能停止狀態。

專案小組在陳員車上查扣2把改造手槍、子彈27發，現場由嘉義縣警察局刑警大隊採證。至於陳男致死原因，下午正由嘉義地檢署檢察官會同法醫解剖遺體釐清。

槍擊嘉義警察

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