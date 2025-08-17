運動線上／成都世運會今閉幕 劉巧兮、江凱傑摘金 謝宗庭抱銀　

成都世運會今晚閉幕，我國代表團在倒數第二天賽事也再傳回奪牌捷報，首度列入世運會比賽項目的自由式滑輪，我國杭州亞運金牌好手劉巧兮在女子速度過樁賽事拿下金牌，健力賽場上，江凱傑以及7屆元老謝宗庭則是帶回1金、1銀，助我國代表團累積拿下3金、5銀、4銅。

兩年前的杭州亞運會就在自由式滑輪速度過樁賽拿下金牌的劉巧兮，今年因自由式滑輪首度列入世運會比賽項目，首度站上世運會舞台，而她在女子速度過樁賽資格賽就滑出所有選手最佳的成績晉級，並在8強賽淘汰我國另外一名好手陳貝怡後，又在4強賽與金牌戰連退伊朗薩拉克與中國大陸選手朱思怡，拿下我國代表團本屆第2面金牌。

劉巧兮賽後表示，在經過杭州亞運的奪金洗禮後，就知道與大陸選手的實力相近，讓她對於今年世運會充滿期待，也希望能好好享受，在成功奪金後她則說：「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。」

至於上屆奪下2面銀牌的健力隊，昨天也大有斬獲，江凱傑在男子裝備中量級以蹲舉352.5公斤、臥推227.5公斤、硬舉342.5公斤，換算分數107.54分拿下金牌，連續7屆參賽的健力世界名人堂好手謝宗庭，則是在男子裝備輕量級賽事，以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會獎牌。