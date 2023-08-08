成都世大運／我奪10金與46獎牌 台北世大運後最佳戰績

突破自我！台灣世大運代表團搶下隊史非地主最佳戰績。成都世大運在8日落幕，而我國代表團的賽程已全數告終，總計拿下的10金、總獎牌46面，寫下2017年主場以外的最高紀錄，我國已經連4屆世大運都拿下30面獎牌以上，成績越趨穩定。奪金項目包含網球、羽球、武術、田徑與體操等項，分布相當平均。

10金、46面獎牌

成都世大運會在8日落幕，當日雖然還有水球項目，但我國代表團賽事已完結，確定拿到10金、17銀、19銅，總計46面獎牌位列獎牌數第5名、獎牌榜第8名（以金牌數優先），而10金和46面總獎牌數都寫下歷代次高紀錄，扣除2017年主場作戰的台北世大運，本屆是我國表現最出色的一屆。除此之外，從2015年的光州世大運以來，台灣代表團就相當穩定，每屆都能拿下超過30面獎牌。

本屆奪金項目共有5項，首面金牌是武術的男子太極拳項目，由孫家閎在7月30日幫我國開胡。隨後是羽球混團、田徑彭明揚的男子跨欄、以及「鞍馬王子」李智凱不負眾望的體操男子鞍馬項目輪番奪金。接著是網球發威，5日與6日共收下5張金牌，男女雙、混雙、男女團通通達標，許育修、吳芳嫺都包辦3面金牌。最後是羽球混雙組合在7日補上第10金。

與金牌擦肩而過的項目

本屆也有不少惜敗未能奪金的項目，最可惜就是「台灣蝶王」王冠閎，他在男子200公尺蝶式決賽慢了日本選手0.03秒，飲恨奪銀。上屆拿坡里世大運射下佳績的女將彭家楙，本屆在女子反曲弓個人賽4強，與強敵纏鬥到加射，可惜關鍵一箭未能致勝，無緣闖進金牌戰，最終雖擊敗南韓選手拿到銅牌，但加射戰的一箭之差令人感到可惜。而過往的奪牌庫跆拳道，本屆拿到6銀、4銅，可惜無緣金牌。

雖然8日還有最後賽事水球，但一面金牌不會改變獎牌數榜，總計來說，地主中國代表團以破百面金牌與178面獎牌數一騎絕塵，第2名的日本獎牌總數甚至不到百面，後續則是南韓、義大利，再來便是我國與波蘭。本屆總計僅6個代表團拿到超過40面獎牌。

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