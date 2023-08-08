成都世大運／羽球混雙「內戰」 中華金包銀

成都世大運羽球混雙金牌戰上演「寶島內戰」，世界排名16的葉宏蔚／李佳馨碰上世大運「限定」的李芳至／鄧淳薰，最終由葉李配以21：15、21：17收下內戰勝利，除奪下中華代表團今年賽事的第10金，李佳馨還完成跨界混雙連霸，圓滿從世大運賽場「畢業」。

葉宏蔚／李佳馨上月美國公開賽捧冠，目前世界排名16是國內最佳，兩人也是9月杭州亞運國手，成都世大運混合團體賽金牌戰首點雖失利，但個人賽一路闖關，首度參賽的葉宏蔚笑說：「第一次參賽，有些許壓力，尤其團體賽的時候，沒有輸兩點算很開心（贏男雙），這趟旅程是完美的。」

成都世大運今晚閉幕，中華代表團昨完成所有賽程，羽球混雙決賽「寶島內戰」由葉宏蔚／李佳馨（左、右）摘金。圖／大專體總提供

李佳馨是唯一參與過2017年台北世大運羽球隊「五金行」的成員，6年前她和王齊麟打下混雙金牌，今年混合團體賽先在壓軸女雙為中華隊「關門」而摘金。昨混雙再和葉宏蔚登頂，另類連霸的她透露，壓力其實很大，但告訴自己，「盡力就好，把該做的事情做好。」

挑戰金牌雖失利，國內分屬不同球團的鄧淳薫和李芳至首度合作就打進最終戰，李芳至更蒐集到混團金牌、混雙銀牌和男雙銅牌，獎牌成色通包，讓他直喊幸運。

成都世大運今晚閉幕，中華代表團昨已結束所有賽程，羽球混雙金牌成為第10金，超越2019年拿坡里世大運的9金，僅次於2017年台北世大運的26金。我國今年10金17銀19銅，在獎牌榜排第8。