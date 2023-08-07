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成都世大運／博士泳將飆速 黃渼茜第6名完賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃渼茜。圖／大專體育總會提供（資料照）
黃渼茜。圖／大專體育總會提供（資料照）

今年成為台師大博士生的泳將黃渼茜，今天晚上完成成都世大運最後一趟賽程，她在女子50公尺自由式決賽游出25秒49，以第6名結束所有台將賽程。

黃渼茜是我國女子50公尺自由式的紀錄保持人，原本25秒59的全國紀錄在成都一再打破，預賽她先飆出25秒49成績，準決賽再將新紀錄推進到25秒42，以分組第3、總排名第6晉級今天游泳最終日賽程的決賽。

女子50公尺決賽是今天率先登場的決賽項目，排在第7水道的黃渼茜最終成績25秒49，以第6名結束今年賽事。

金牌由地主名將張雨霏以24秒29的破大會紀錄留下，且遙遙領先南非選手加拉查（Erin Paige Gallagher）的25秒05。

中華泳將今天共有5組選手登場，不過早上預賽，包括男子400公尺混合式接力、女子400公尺混合式接力、王星皓的男子400公尺混合式和楊宇晴的女子400公尺自由式都沒能挺進決賽，黃渼茜成唯一晚上決賽亮相的台將。

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