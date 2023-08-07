成都世大運／羽球混雙寶島內戰 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

成都世大運羽球混雙金牌戰上演「寶島內戰」，世界排名16的葉宏蔚／李佳馨碰上世大運「限定」的李芳至／鄧淳薰，自家人對決由葉李配技高一籌，以21：15、21：17收下內戰勝利，奪下中華代表團今年賽事的第10金，超越上屆拿坡里世大運的9金，締造2017年台北世大運外的隊史最佳成績。

葉宏蔚／李佳馨上月美國公開賽剛捧冠，目前世界排名16是國內最佳，兩人也是9月杭州亞運國手，成都世大運混合團體賽金牌戰首點雖失利，但個人賽一路闖關，今天面對臨時成軍的李鄧配只有開局陷入0：1落後，連拿3分逆轉後就一路領先，以21：15先下一城。

第二局李鄧配多次取得2分領先，但9：7時遭葉李配連拿4分逆轉，技術暫停後雖連趕2分戰平，但葉李配再連拿3分，15：13時平球對峙也在葉宏蔚下壓得手下換成分數，雖出現發球失誤中斷連續得分，最終仍以21：17收下混團後的第2面金牌，葉宏蔚也開心仰躺在地慶祝。

李芳至主項是男雙，和雙胞胎哥哥李芳任今年4月西班牙名人賽曾打下世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），世大運李芳至「單飛」，男雙和柏禮維打下銅牌，混雙和不同球團的鄧淳薰組軍也一路挺進最終戰，今天雖不敵葉李配，仍有銀牌進帳，李芳至也完成混團金牌、混雙銀牌和男雙銅牌的3色獎牌通包特別成就。

李佳馨（右）和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供

李佳馨和葉宏蔚（圖）獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供