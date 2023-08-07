快訊

成都世大運／羽球混雙「寶島內戰」 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

影／鐵鍊護欄僅20公分高...女大生練車摔水溝亡 家屬憤提國賠

成都世大運／羽球混雙寶島內戰 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳馨（右）和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供
李佳馨（右）和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供

成都世大運羽球混雙金牌戰上演「寶島內戰」，世界排名16的葉宏蔚／李佳馨碰上世大運「限定」的李芳至／鄧淳薰，自家人對決由葉李配技高一籌，以21：15、21：17收下內戰勝利，奪下中華代表團今年賽事的第10金，超越上屆拿坡里世大運的9金，締造2017年台北世大運外的隊史最佳成績。

葉宏蔚／李佳馨上月美國公開賽剛捧冠，目前世界排名16是國內最佳，兩人也是9月杭州亞運國手，成都世大運混合團體賽金牌戰首點雖失利，但個人賽一路闖關，今天面對臨時成軍的李鄧配只有開局陷入0：1落後，連拿3分逆轉後就一路領先，以21：15先下一城。

第二局李鄧配多次取得2分領先，但9：7時遭葉李配連拿4分逆轉，技術暫停後雖連趕2分戰平，但葉李配再連拿3分，15：13時平球對峙也在葉宏蔚下壓得手下換成分數，雖出現發球失誤中斷連續得分，最終仍以21：17收下混團後的第2面金牌，葉宏蔚也開心仰躺在地慶祝。

李芳至主項是男雙，和雙胞胎哥哥李芳任今年4月西班牙名人賽曾打下世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），世大運李芳至「單飛」，男雙和柏禮維打下銅牌，混雙和不同球團的鄧淳薰組軍也一路挺進最終戰，今天雖不敵葉李配，仍有銀牌進帳，李芳至也完成混團金牌、混雙銀牌和男雙銅牌的3色獎牌通包特別成就。

李佳馨（右）和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供
李佳馨（右）和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供

李佳馨和葉宏蔚（圖）獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供
李佳馨和葉宏蔚（圖）獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供

李佳馨和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供
李佳馨和葉宏蔚獲得混雙金牌。圖／大專體育總會提供

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／7日搶獎牌 羽球混雙金包銀游泳王星皓再登場

成都世大運／男雙遭地主逆轉 李芳至、柏禮維銅牌收尾

成都世大運／羽球隊讚啦！混雙金牌戰上演「寶島內戰」預約金包銀

成都世大運／林俊易8強止步錯過頒獎台 李芳至雙闖4強挑戰3金

相關新聞

成都世大運／羽球混雙寶島內戰 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

成都世大運羽球混雙金牌戰上演「寶島內戰」，世界排名16的葉宏蔚／李佳馨碰上世大運「限定」的李芳至／鄧淳薰，自家人對決由葉...

成都世大運／烏干達羽球選手球拍斷線 對手大陸暖男慷慨贈球拍

近日，成都大運會羽毛球男單比賽中發生令人暖心的一幕，烏干達選手球拍斷線，卻沒有可替換的球拍。正當他不知所措時，他的比賽對...

成都世大運／游艾喆奪助攻抄截雙冠王 高錦瑋三分命中數稱霸

中華男籃在成都世大運獲得有史以來最好的第11名，並且在比賽中先後擊敗中國大陸和日本，游艾喆和高錦瑋出色發揮成了其中關鍵，而兩人在個人攻守數據排行榜方面也有所斬獲。 游艾喆6場出賽傳出46次助攻，

成都世大運／王星皓400公尺混合預賽排第10 等待機會遞補決賽

第31屆成都世界大學運動會今天進行的游泳個人男子400公尺混合式，台灣好手王星皓在預賽以4分28秒14、總排名第10名，...

成都世大運／博士泳將黃渼茜一日2度破全國紀錄 晉級50公尺自由式決賽

台師大體育博士生黃渼茜6日在成都世大運女子50公尺自由式登場，預賽她游出25秒49刷新全國紀錄，並以分組第一晉級。準決賽黃渼茜游出25秒42，再度刷新全國紀錄，以總排名第6晉級7日的決賽。 黃渼

成都世大運／網球混雙稱霸 中華隊第7金落袋

成都世大運昨晚壓軸登場的網球混雙，中華隊吳芳嫻和許育修打到決勝盤「超級搶10」力退地主金雨全／湯千慧，帶回混雙金牌，中華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦