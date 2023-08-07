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成都世大運／游艾喆奪助攻抄截雙冠王 高錦瑋三分命中數稱霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
游艾喆(左)和高錦瑋在今年世大運表現出色。(大專體總提供)
游艾喆(左)和高錦瑋在今年世大運表現出色。(大專體總提供)

中華男籃在成都世大運獲得有史以來最好的第11名，並且在比賽中先後擊敗中國大陸和日本，游艾喆和高錦瑋出色發揮成了其中關鍵，而兩人在個人攻守數據排行榜方面也有所斬獲。

游艾喆6場出賽傳出46次助攻，平均每場達7.7次，在總數和場均都是大會之冠，榮登助攻王；此外，他在6場比賽中完成19次抄截，場均3.2次，同樣在總數和場均數據稱霸，一舉勇奪助攻和抄截雙冠王。

至於全隊得分王高錦瑋則是在6場比賽中累積得到96分，平均16分，並列大會第3，並且轟進大會最多的19顆三分球，，場均命中3.2顆三分球名列第2。

今年帶領政治大學在UBA勇奪3連霸的游艾喆，世大運的亮眼表現也讓他備受兩岸球壇的關注，被譽為台灣新生代最佳控衛。來年會不會參加CBA選秀會，也成了未來發展的一個選項。

世大運 成都世大運

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