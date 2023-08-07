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成都世大運／王星皓400公尺混合預賽排第10 等待機會遞補決賽

中央社／ 台北7日電
王星皓在男子200公尺混合式奪下銀牌，不過400公尺混和式預賽總排名第10，暫時無法進入決賽。 圖／大專體總提供
王星皓在男子200公尺混合式奪下銀牌，不過400公尺混和式預賽總排名第10，暫時無法進入決賽。 圖／大專體總提供

第31屆成都世界大學運動會今天進行的游泳個人男子400公尺混合式，台灣好手王星皓在預賽以4分28秒14、總排名第10名，只能等待機會遞補參加決賽。

台灣游泳好手王星皓本屆世大運已在男子200公尺混合式，替中華隊摘下1面銀牌，也是他繼上屆拿坡里世大運獲得銅牌後，連2屆都有獎牌入袋，且成色更優於上屆。

今天進行的男子400公尺混合式，王星皓排在第2組、第6水道出發，他在前100公尺曾一度領先，但後續逐漸被追趕過去，最終以4分28秒14的成績搶下分組第4、總排名第10的成績。

由於這個項目不舉行準決賽，直接取預賽總排名前8的選手晉級決賽，因此大會也另擇優2人候補。

另外，男子4x100公尺混合式接力，中華游泳代表隊依序排出莊沐倫、蔡秉融、王冠閎、王星皓下場，結果4人合力繳出3分43秒43的成績排在分組第6、總排名第11名，確定無緣晉級決賽。

今天是游泳最後一天賽事，晚上共進行8項決賽，其中女子50公尺自由式項目，台灣仍有黃渼茜登場。

本屆世大運至今，中華隊在游泳已靠著王冠閎在男子200公尺蝶式、王星皓在男子200公尺混合式各拿下1面銀牌，總計2銀入袋、成績歷屆最佳。

世大運 成都世大運 王星皓

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