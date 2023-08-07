成都世大運／網球混雙稱霸 中華隊第7金落袋

成都世大運昨晚壓軸登場的網球混雙，中華隊吳芳嫻和許育修打到決勝盤「超級搶10」力退地主金雨全／湯千慧，帶回混雙金牌，中華隊第7金落袋。

受成都雨勢影響，延到晚上超過8點才開戰。首盤雙分局數拉鋸，第11局吳芳嫻的發球局雖遭破，但湯千慧的盤末發球局也沒能守下，中華隊回破後將戰局逼到「搶7」，並以7：2先下一城。第二盤金雨全／湯千慧率先破發成功，以6：2扳平盤數，讓戰局延長到「超級搶10」，不過寶島組合頂住壓力，決勝盤以10：6力克地主，雙手高舉迎接個人賽團隊第3面金牌。

克服「跳遠失憶症」，田徑好手文華佑昨男子跳遠最後一跳飛出7公尺83，和第六跳躍出同樣成績的隊友林佳興一起站上頒獎台，「銀包銅」為成都世大運田徑賽程完美作收，加上羽球混雙兩組台將都打進金牌戰，提前預約「金包銀」。

羽球隊昨天共4組選手打進4強，女單許玟琪和男雙李芳至／柏禮維雖不敵地主，但混雙2組人馬李芳至／鄧淳薰和葉宏蔚／李佳馨先後打下勝利，今晚金牌戰上演「寶島內戰」。