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成都世大運／壓軸「金」喜！網球混雙力退地主奪代表團第7金

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成都世大運／壓軸「金」喜！網球混雙力退地主奪代表團第7金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許育修包辦男雙和混雙金牌。圖／大專體育總會提供（資料照）
許育修包辦男雙和混雙金牌。圖／大專體育總會提供（資料照）

4個單項打進決賽的中華網球隊，壓軸登場的混雙再傳回好消息，吳芳嫻和許育修打到決勝盤「超級搶10」力退地主金雨全／湯千慧，帶回混雙金牌，兩位台將都是雙金到手。

原本下午就要進行的混雙決賽，受成都雨勢影響，延到晚上超過8點才開戰。首盤雙分局數拉鋸，第11局吳芳嫻的發球局雖遭破，但湯千慧的盤末發球局也沒能守下，中華隊回破後將戰局逼到「搶7」，並以7：2先下一城。

第二盤金雨全／湯千慧率先破發成功，以6：2扳平盤數，讓戰局延長到「超級搶10」，不過寶島組合頂住壓力，決勝盤以10：6力克地主，雙手高舉迎接個人賽團隊第3面金牌。

在此之前，中華網球隊在女雙和男雙都奪金，吳芳嫻是搭擋梁恩碩奪金，許育修聯手黃琮豪登頂，今天壓軸戰再有完美結尾，這面混雙金牌還有機會幫助女團和男團積分往上衝，挑戰中華網球隊世大運2017年台北世大運寫下的4金1銀2銅隊史最佳成績。

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