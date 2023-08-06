成都世大運／張鎮衙游艾喆助中華2分氣走日本 奪隊史最佳11名

中華男籃在成都世大運最終戰打出精彩一役，張鎮衙狂飆7記三分球在內的26分，游艾喆最後3秒再罰進致勝球，助隊驚險以84：82擊敗日本隊，以第11名結束賽事，改寫隊史世大運原本最佳的第13名，締造隊史新猷。

面對日本，中華隊第一節靠張鎮衙3投俱中的三分球，一度取得24：15領先，但遭日本節末打出7：0攻勢縮小差距，不過張鎮衙讀秒階段再補一記三分球，助隊首節打完取得27：22領先。

第二節日本打出17：10攻勢反超，中華隊靠劉丞勳三分球破網再要回領先，加上游艾喆進球，林俊吉和朱雲豪再接連飆進外線，中華隊回敬11：0攻勢，半場取得48：39領先。

游艾喆第三節率先進球讓中華隊領先擴大到兩位數，呂威霆、劉丞勳發揮，加上張鎮衙飆進單場第5記三分彈，助中華隊三節打完維持66：57優勢。

第四節日本拉出6：0的開結攻勢，中華隊靠游艾喆破網終結得分乾旱，張鎮衙再補進2記三分彈，個人獨拿8分下助中華隊握有76：66領先，但中華隊接續3分鐘陷入得分荒，讓日本打出7：0攻勢，最後1分38秒更被78：78追平。讀秒階段游艾喆先投進超前分，但日本脇真大馬上進球追平；呂威霆最後26秒再進球，脇真大倒數5秒再投進追平球，不過最後3秒游艾喆站上罰球線2罰俱中，

上季PLG選秀會「狀元」張鎮衙，預賽第一場碰立陶宛拿3分，第二場對巴西得7分，第三戰對中國大陸得分更掛蛋，不過排名賽表現漸入佳境，碰南非三分球6投4中拿13分，對波蘭雖只拿3分，但今天最終戰大爆發，單場三分球12投7中飆進全場最高26分，一場比賽就等於前5戰加總；游艾喆10分、8助攻、5抄截，呂威霆15分、12籃板「雙10」，高錦瑋也有12分挹注，都是奪勝功臣。