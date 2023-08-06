成都世大運／男雙、女雙都奪冠 網球挑戰單屆5金

過去九屆世大運都有金牌進帳的我國網球代表隊，今年成都世大運成為我國的金牌庫，昨天先是由女雙梁恩碩／吳芳嫻攜手摘首金，接續登場的男雙許育修／黃琮豪也奪金，今天女單楊亞依、混雙許育修／吳芳嫻也將在金牌戰登場，並有機會再進帳女團金牌，挑戰單屆五金紀錄。

我國網球隊曾在二○一七年台北世大運拿下四金一銀二銅的隊史最佳成績，儘管今年缺少了「夜市球王」曾俊欣坐鎮，不過仍是捷報不斷，包括女雙、男雙、混雙、女單都挺進到金牌戰。

吳芳嫻（左）、梁恩碩（右）攜手拿下女雙金牌。圖／大專體育總會提供

昨登場的女雙決賽，梁恩碩／吳芳嫻在首盤開賽後被中國大陸搭檔蔣欣玗／郭涵煜連拿五局的情況下，卻戲劇性的連追七局逆轉拿下首盤，最終也以七比五、六比四封后。吳芳嫻說：「聽說網球近年每屆都有金牌，我不想讓紀錄斷在我們手中，不過進場時看到那麼多地主觀眾還是壓力很大，真的多虧搭檔一直鼓勵我，才有機會絕地大反攻。」

男雙決賽許育修／黃琮豪最終以六比三、六比三直落二摘金，也是我國代表團本屆第六金，超越體育署賽前設定的「五金」目標。談到今天將與國體大同學吳芳嫻搭檔在混雙金牌戰登場，許育修認為，只要能發揮平時實力，有機會奪金。

女單四強賽，梁恩碩昨天則是不敵地主選手郭涵煜，以銅牌作收，而楊亞依則是以六比二、六比三直落二擊敗法國選手羅貝，今天將與郭涵煜爭金。至於網球團體賽則將以單、雙打加上混雙成績換算積分後決定排名，我國將有機會在女團再奪下一面金牌，網球隊如果能進帳五金，將超越台北世大運單屆奪金紀錄。