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成都世大運／網球男雙摘金別具意義 許育修：我是代表台灣

中央社／ 台北5日電
許育修（前）、黃琮豪（後）拿下近十年首面男雙金牌。圖／大專體育總會提供
許育修（前）、黃琮豪（後）拿下近十年首面男雙金牌。圖／大專體育總會提供

過去2屆世大運因排名不夠前面而錯過，許育修在24歲這年迎接首次世大運，並拿下近10年台灣網球男雙首金，許育修表示，參加世大運的心情很不同，「因為我是代表台灣爭取金牌」。

曾拿下多座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男雙冠軍的許育修，因2017年台北世大運那年才18歲，台灣隊陣中好手雲集，無緣參賽，2019年世大運又因為縮編只取2名，排名第3名的他，再次被拒於門外，直到本屆賽會才迎來世大運首秀。

許育修這次男雙與學弟黃琮豪合作，混雙與國立體大同學吳芳嫺並肩作戰，都先後闖進金牌戰，而男雙更是為台灣奪得近10年來世大運首金，許育修接受中央社記者訪問時表示：「知道台灣雙打一直以來都滿厲害的，這次只想說按照原本習慣，調整好狀態，就順順地去打。」

首次綜合性運動賽會的經驗，讓許育修備感新鮮，「很難得可以跟各國不同的選手住在同一個地區，走到哪都可以遇到各式各樣的運動員」。

不過，不同於一般職業賽，許育修認為，世大運不只是個人比賽，「我是代表台灣爭取金牌」。

這面金牌對於許育修而言，更是別具意義，他說：「不只是給我自己，也是獻給所有台灣人。」

在男雙金牌入袋後，面對明天混雙決賽，許育修同樣有信心，他認為，只要實力正常發揮，打出屬於自身的球風，有機會再拿下1面金牌。

世大運 成都世大運 許育修

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