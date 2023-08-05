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成都世大運／與地主爭金壓力大 吳芳嫺：原以為要輸了

中央社／ 台北5日電
台灣網球女雙組合梁恩碩（右）、吳芳嫺（左）5日在成都世界大學運動會網球女雙決賽拿下金牌，這也是台灣隊本屆第5金。（大專體總提供）中央社
台灣網球女雙組合梁恩碩（右）、吳芳嫺（左）5日在成都世界大學運動會網球女雙決賽拿下金牌，這也是台灣隊本屆第5金。（大專體總提供）中央社

台灣女雙組合梁恩碩與吳芳嫺今天在成都世大運網球決賽面對中國組合，克服首盤0比5落後逆轉摘金，吳芳嫺透露，看到超多觀眾壓力很大，原本以為該不會不到40分鐘就要輸了。

成都世界大學運動會今天進行網球男、女雙打壓軸決賽，梁恩碩與吳芳嫺歷經開賽不穩、0比5落後，戲劇性一口氣連追7局逆轉，以7比5、6比4氣走中國組合郭涵煜與蔣欣玗，帶走金牌。

吳芳嫺賽後接受大會訪問時透露，賽前壓力很大，「之前看到有網站說，網球每次參賽都有金牌，我不想讓紀錄中斷在我們手中。」

不過，吳芳嫺實際走進場內後，地主球迷加油聲，再度讓她備感壓力，她笑著說：「只能以一敵百，一開始真的完全不在狀況內，又打得綁手綁腳，多虧搭檔一直鼓勵我，給我信心，加上我們戰術有調整，慢慢進入狀況，我們才有機會絕地大反攻。」

回憶起首盤0比5落後，梁恩碩表示，當時有點當機，加上對手發揮不錯，「我們有點被她們節奏帶著走。」一旁的吳芳嫺則透露，當時看到時間才不到20分鐘，原本以為該不會不到40分鐘就要輸了。

兩人在世大運搭檔締造佳績，梁恩碩不排除未來職業賽繼續合作的可能性，但她也說，還需視後續賽程安排狀況。

世大運 成都世大運 梁恩碩

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