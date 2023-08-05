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成都世大運／李智凱締鞍馬3連霸 賽前兒子喊爸爸直覺好兆頭

中央社／ 台北5日電
李智凱成為賽史首名鞍馬3連霸的名將。 圖／大專體育總會提供
李智凱成為賽史首名鞍馬3連霸的名將。 圖／大專體育總會提供

拿下成都世界大學運動會男子鞍馬金牌的李智凱，成為賽史首名鞍馬3連霸的名將。愛妻愛子的他賽後說：「今天出門前，兒子第1次對著我喊爸爸，當時我就覺得是好兆頭。」

李智凱去年9月喜獲麟兒，平常顧家又愛家的他，常在個人IG上PO影片、照片，每次出國比賽最惦記的就是家人，也因此和家人視訊聊天，成了每天必做的事。

李智凱在接受中央社訪問時說：「雖然兒子才才10個月大，但平常已經會媽媽、爸爸的叫，只不過每次他叫爸爸的時候，都是對著媽媽或者其他家人，從來沒有對著我叫過。」

李智凱笑說：「今天早上出門時，又跟家人視訊了一次，沒想到兒子竟然對著手機叫我爸爸，當下我不但覺得充滿了動力，也覺得可能會有什麼好事發生。」

李智凱表示：「其實在台下等待的時候，我還蠻緊張的，尤其前一個選手又落馬，不過當我站上去的時候，突然腦袋就變得很清醒，有信心可以把整套動作都做好。」

完成這趟世大運3連霸，只是李智凱的階段性任務，接下來還有亞運尋求衛冕，年底世錦賽則要拚個人的奧運參賽門票。

李智凱透露：「今天已經完成我這個訓練週期的最高難度分，表現的也都很順暢，我想接下來的亞運、世錦賽，難度只會繼續往上增加，才有機會在終極目標巴黎奧運拿到好成績。」

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