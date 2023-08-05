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成都世大運／蕭佑然鞍馬抗壓摘銅 教練：終於等到這一天

中央社／ 台北5日電
台灣鞍馬好手蕭佑然5日在成都世大運單項決賽壓軸第8名出賽，順利摘下銅牌，動作表現也受到裁判認可。 圖／大專體總提供
台灣鞍馬好手蕭佑然5日在成都世大運單項決賽壓軸第8名出賽，順利摘下銅牌，動作表現也受到裁判認可。 圖／大專體總提供

今年才23歲、首度參加世大運的男子鞍馬好手蕭佑然，今天在決賽壓軸登場頂住壓力，拿下14.933的分數摘銅。教練鄭焜杰賽後也欣慰落淚地說：「終於等到這一天。」

成都世界大學運動會體操的男子單項鞍馬共8人參賽，其中台灣好手蕭佑然被排在最後一個壓軸登場，他選擇難度6.1的套路，最終實施分8.833，以總分14.933後來居上，擠下原本暫居第3的日本選手，替台灣代表隊再多添一面銅牌。

鄭焜杰在接受中央社訪問時說：「真的壓力很大，看到佑然能把這套6.1難度動作做得這麼流暢又完整，真的是非常感動，畢竟他這2天的狀況真的不好，加上腳又有傷，只能說他真的扛住壓力了。」

蕭佑然被譽為台灣鞍馬的接班人，而他過去自己也曾說過，希望提到台灣體操，不再是只有李智凱、唐嘉鴻，並期許自己成為台灣男子體操的第3人。

這也是蕭佑然生涯第一次在國際大型綜合運動賽事闖進鞍馬決賽，並且在這生涯初體驗就順利奪牌。

鄭焜杰表示：「在單項決賽裡，最後1個出賽的選手壓力最大，因為所有選手的分數都已經擺在那邊，自己也知道有沒有機會奪牌，但萬一選手在這個時候有了一些想法，身體自然就會產生壓力，很多動作就容易失誤。」

鄭焜杰說：「這套6.1的動作，只要雙腿稍微打開沒有併攏，就一定會被扣很多分數，但佑然的完成分並沒有差前2名選手太多，可見裁判也對他相當肯定。」

接下來的亞運，鄭焜杰也打算要將蕭佑然的難度提升到6.4的套路，才有機會跟各國好手一拚站上頒獎台的機會。鄭焜杰笑說：「明天就先讓他休息一下吧，我們已經預約好要去看貓熊了。」

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