成都世大運／李智凱成首名鞍馬3連霸王者 教練：世界級表現

台灣「鞍馬王子」李智凱，今天在成都世大運男子單項以王者之姿的氣勢，獲得15.500的超高分如願摘下鞍馬金牌。教練林育信說：「這就是世界級的表現。」

連續3屆參加世大運的李智凱，都順利在單項鞍馬摘金完成3連霸，也是世大運史上首名鞍馬3連霸的名將，過去僅蘇聯時期的莫吉尼（Valentin Mogilny）在1985、1987完成過2連霸。

李智凱在單項鞍馬決賽排在第3名上場，全場屏氣凝神觀看，只見李智凱將各項動作幾乎做到完美，尤其分腿迴旋不但幅度大、力道更足，最後完美落地，就連教練林育信都忍不住衝上前跟他擁抱。

原本比賽結束後，李智凱先獲得15.400的分數，後來因為中間有加了一個難度動作，但當下裁判並沒有發現，經過申訴後又加分，才獲得難度分6.5、實施分9分、總和15.500高分。

李智凱在接受大會訪問時說：「上場前沒有想太多，就只是告訴自己我可以的，場上就是享受每一個動作，落地時知道自己做到這個週期以來的最高難度分，所以當分數出來的時候就知道本屆世大運沒有遺憾了，也達到出發前要拚三連霸的目標。」

林育信在接受中央社訪問時說：「其實賽前還是有點緊張，畢竟今年上半年表現有點起起落落，也很多年沒有參加大型賽事，不過李智凱畢竟是李智凱，現在總算鬆了一口氣。」

林育信表示：「今天這套動作已經練過蠻多次的，中間也加了一個新的難度動作，只能說整套都做得非常順暢，相信大家都看到智凱在鞍馬上的表現就是了不起的成就，也是世界級的水準。」

完成世大運3連霸，林育信認為這是很了不起的成就，但他也將目光放在更遠的地方。

林育信強調：「接下來的亞運只要正常發揮，衛冕金牌的機會相信是非常濃厚的。但我們更重要的目標，是要在年底的世錦賽拿到奧運參賽權，未來還是要把動作難度再繼續加個1、2分上去，這樣在奧運才有機會繼續拿牌。」