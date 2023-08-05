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成都世大運／李智凱高分奪金鞍馬3連霸 蕭佑然也摘銅

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成都世大運／李智凱15.500分完成3連霸 蕭佑然也摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供
李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供

在因為傷勢考量退出昨天的個人全能決賽後，我國體操「鞍馬王子」李智凱今天在個人單項鞍馬決賽登場，最終他也以15.500分拿下金牌，完成在世大運的3連霸，至於蕭佑然則是以14.933分拿下銅牌

李智凱上屆拿坡里世大運拿下3面獎牌，其中包括鞍馬金牌、男子個人全能銅牌以及男子團體銀牌，加上2017年台北世大運也拿下1面鞍馬金牌，個人在世大運生涯已經累積拿下了4面獎牌。

李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供
李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供

今年也將是27歲的李智凱生涯最後一次登上世大運舞台，儘管在日前的男團賽事無緣帶領中華隊爭得獎牌，不過也取得個人全能、鞍馬與單槓三項決賽門票，其中在鞍馬部分取得14.866分排名所有選手第2名。

不過在昨天登場的個人全能決賽，李智凱也在因肌肉不適的情況下決定退出，將重心放在今天的鞍馬與單槓決賽，其中包括在鞍馬項目力拚3連霸。

李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供
李智凱今天將進行鞍馬、單槓決賽。圖／大專體育總會提供

李智凱今天在鞍馬決賽排在第3位出賽，在他完成動作下馬後，場邊的教練林育信也一度興奮跳躍，為李智凱的完美表現慶祝，並走到場上與愛徒擊掌，而大會第一時間也公布李智凱分數為難度分6.4分、執行分9.000分，總分15.400分，不過經教練林育信申訴後，難度分調升為6.5分，總分為15.500分，取得領先位置。

至於壓軸登場的我國好手蕭佑然，最終則是取得難度分6.1分、執行分8.833分、總分14.933分的成績，拿下銅牌。

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