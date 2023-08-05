成都世大運／田徑跳遠中華隊雙雄 文華佑、林佳興晉決賽
成都世大運今天在田徑場上進行的男子跳遠資格賽，中華隊雙雄文華佑、林佳興分別以7公尺93、7公尺80的成績，順利闖進明晚的決賽。
受到昨天彭名揚替台灣拿下400公尺跨欄金牌的激勵，今天的男子跳遠資格賽，台灣好手文華佑、林佳興都表現得相當穩定。
男子跳遠資格賽共分為A、B兩組進行，只要跳過8公尺就可直接取得決賽資格，若成績不到8公尺，則擇優取12人晉級決賽。
分在A組的文華佑，今天狀況相當不錯，第1次試跳就跳出7公尺93的個人最佳成績，在分組僅輸給排名第1、中國好手舒衡的8公尺，文華佑在幾乎確定晉級決賽後，後2次試跳直接放棄。
至於分在B組的林佳興，於今年7月中的泰國曼谷田徑亞錦賽決賽，跳出7公尺88的好成績。今天他在預賽首次試跳，就繳出7公尺80的成績，只可惜後2次試跳都失敗，但仍以分組第2的排名晉級決賽。
男子跳遠決賽將於明天晚上6時10分登場，台灣有雙保險文華佑、林佳興聯手出賽，很有機會再替台灣搶下田徑獎牌。
另外同樣在今天舉行的男子4x100公尺接力預賽，台灣代表隊派出宋郁鈞、陳玟溥、葛吳諺明、林祐賢等4人參賽，跑出39秒17、分組第2、總排名第6的成績，晉級明晚7時10分的決賽。
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