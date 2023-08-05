成都世大運／梁恩碩女單摘銅 許育修、吳芳嫻晉混雙金牌戰

成都世大運網球在今天進入首個獎牌日，我國混雙搭擋許育修／吳芳嫻在4強賽面對日本組合，最終以6：2、7：5挺進到明天的金牌戰，至於女單4強賽，梁恩碩面對地主中國大陸選手郭涵煜，最終以6：7（5：7）、3：6敗下陣來，以銅牌成績作收。

上屆世大運拿下1金、1銀、1銅的網球代表隊，今年再度打出佳績，包括女單4強就由梁恩碩、楊亞依佔有2席，女雙梁恩碩／吳芳嫻與男雙許育修／黃琮豪都晉級到金牌戰，至於混雙許育修／吳芳嫻也打進到4強，已確定有5面獎牌進帳。

其中混雙4強賽，許育修／吳芳嫻面對日本組合，在首盤就兩度破發，以6：2先下一城，第二盤雙方則是在前10局都保發的情況下，由許育修／吳芳嫻在第11局搶先破發，取得6：5聽牌優勢，最終許育修／吳芳嫻就以7：5收下明天金牌戰門票，銀牌保底。

而女單4強賽，開賽第一局梁恩碩就遭到對手郭涵煜破發，一度陷入0：2落後，第三局梁恩碩再次面臨破發點，不過這次成功化解，未讓郭涵煜拉開差距，第8局梁恩碩展開反擊，取得個人本場比賽第一個破發點，並靠著強力的正手拍迫使郭涵煜回球掛網，追到4：4平手，且在下個發球局還以「Love game」保發，而雙方接下來也一路拉鋸到搶七局，最終由郭涵煜7：6（7：5）先下一盤。

第二盤雙方在前7局都保發後，第8局郭涵煜率先破發，最終她也以6：3搶下金牌戰門票，梁恩碩則是以銅牌作收，稍後她也將在女雙金牌戰登場，至於許育修則將在男雙金牌戰登場。