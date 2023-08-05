成都世大運／王冠閎小試身手 游泳100蝶晉準決賽

拿下成都世大運游泳男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎，今天繼續在100公尺蝶式預賽登場，他小試身手游出53秒22、分組第4的成績，順利挺進今晚的準決賽。

現年21歲的「台灣蝶王」王冠閎，在昨晚結束的男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒69的成績摘下銀牌，也是今年第2度達到巴黎奧運的參賽A標。

只不過王冠閎昨晚頒獎完回到選手村也將近深夜12時，今天一早又在100公尺蝶式出賽。

預賽他被分在實力最強的第6組，王冠閎的前50公尺僅游出25秒25、排第7的成績，不過他在後50公尺再度展現絕佳的加速能力，最終以分組第4、總排名第9闖進今晚6時54分登場的準決賽。

儘管短距離衝刺並非王冠閎最強的項目，但教練黃智勇透露，還是會正常發揮以賽代訓，畢竟接下來還有更重要的亞運。

王冠閎除了100公尺蝶式外，還會參加男子4x100公尺男子混合接力、男女4x100公尺混合接力。