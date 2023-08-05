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成都世大運／彭名揚奪金達奧運標 全因好友林昱堂一句話

中央社／ 台北5日電
彭名揚破全國摘金，他透露好友林昱堂一句巴黎奧運見，給了他很大的激勵。 新華社
彭名揚破全國摘金，他透露好友林昱堂一句巴黎奧運見，給了他很大的激勵。 新華社

台灣田徑好手彭名揚在成都世大運男子400公尺跨欄以48秒62的成績破全國，摘金又達奧運標。彭名揚今天透露：「我的好友林昱堂一句巴黎奧運見，給了我很大的激勵。」

23歲的台灣男子跳遠好手林昱堂，在今年7月的亞洲田徑錦標賽決賽，跳出驚人的8公尺40，同樣打破全國紀錄摘金，也如願達到巴黎奧運參賽標準。

和林昱堂交情相當好的彭名揚，在昨天400公尺跨欄決賽的當天早上，收到了來自林昱堂的訊息寫道：「我們今晚巴黎奧運見。」就是這句話，讓彭名揚受到很大的鼓勵，他笑說：「可能是看到我準決賽跑太好了吧。」

現年25歲的彭名揚在接受中央社訪問時說：「4年前進到國訓中心後，就跟林昱堂越來越好，我們本來就約好一定要努力一起去巴黎奧運，結果上個月他先達標了，我就更有努力的目標。」

彭名揚說：「其實現在回想起來，我衝過終點的那個瞬間，只有想說達標奧運了，其他真的都沒有多想，也沒有什麼太特別的情緒，我對自己達奧運標一直都很有信心，只是沒想到這麼快就來了。」

進入國訓中心要第5年了，彭名揚的成績始終保持穩定，即是中間有3年受到疫情影響沒能出國比賽，他還是堅持苦練完全不偷懶。

彭名揚以輕鬆的口吻說道：「其實沒有什麼難熬的問題，任何的運動訓練都是很枯燥無聊的事，但我很喜歡訓練，只要能跑到自己想要的秒數就好，如果能出國比賽刺激一下當然不錯，但這不會影響到我的心態。」

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