成都世大運／彭名揚400跨欄奪田徑首金

田徑好手彭名揚昨在成都世大運男子400公尺跨欄決賽，以48秒62的成績奪下中華代表團第三面金牌，也是田徑隊首金，此成績打破了2001年由陳天文跑出48秒63全國紀錄，一舉達到奧運參賽標準，為台灣拿下第四張巴黎奧運參賽門票。

盡管上月中在曼谷亞錦賽成績不如預期，但彭名揚這次世大運調整出絕佳狀態，在準決賽就跑出生涯最佳48秒97，成為台灣史上第三位跑進49秒內的選手。

昨天決賽彭名揚起跑後就取得領先直達終點，打破陳天文高懸22年的全國紀錄，這成績足以排上今年亞洲第二快，讓他在下個月杭州亞運有望衝擊獎牌，中華田協理事長葉政彥宣布將頒發4000美元做為獎勵，教練曾孝生則有2000美元。

田徑隊教練孫念祖說，彭名揚能跑出如此佳績確實超出預期，而今天我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩也將接續上陣，如能維持個人水準，有機會繼續衝擊獎牌。

至於在游泳男子200公尺蝶式決賽，我國「蝶王」王冠閎在最後50公尺一度領先的情況下，最終以0.03秒的差距不敵日本寺田拓未，以銀牌成績作收。

在昨天斬獲1金1銀後，代表團今年已累積拿下3金13銀13銅，今天將迎接另外一個重點獎牌日，包括網球男、女雙打金牌戰，李智凱將挑戰鞍馬3連霸，中華女籃登場與芬蘭爭奪銅牌，全力爭取達到體育署設定的「5金」目標。