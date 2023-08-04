成都世大運／李智凱將拚鞍馬3連霸 網球雙打爭金

成都世大運台灣隊明天將迎來重頭戲，「鞍馬王子」李智凱將拚鞍馬3連霸，而網球男雙許育修與黃琮豪、女雙梁恩碩與吳芳嫺將雙雙出擊爭金，有望提前達成5金目標。

為以最佳狀態迎接拿手的鞍馬與單槓個人賽，東京奧運銀牌得主李智凱今天選擇放棄全能決賽，專心備戰明天重頭戲，倘若他能再次「完美落地」，將可在鞍馬寫下3連霸的傲人記錄。

台灣跳馬好手曾為聖資格賽以14.399分、第2名之姿晉級，明天跳馬決賽也有機會爭取獎牌。

明天球類運動同樣有看頭，台灣2組網球雙打各自挺進金牌戰，已是「保銀望金」，許育修與黃琮豪將尋求近10年台灣網球男雙在世大運的首金，而女雙梁恩碩與吳芳嫺也將攜手亮相，期盼繼2017年後台灣女雙於世大運再次稱后。

台灣女籃昨天4強賽不敵地主中國，但還有機會登上頒獎台，明天季軍戰將與芬蘭爭奪銅牌。

至於世界排名第393名台灣桌球小將楊嘉安，儘管年僅17歲，卻以黑馬之姿闖進男單4強，明天將與中國選手周愷爭奪決賽門票。

台灣在世大運田徑場上連2天都有獎牌進帳，女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩明天在鏈球決賽登場，也有機會再推升獎牌數。

「台灣蝶王」王冠閎首度參加世大運，就被視為奪牌重點，今天他在200公尺蝶式游出1分55秒69摘銀，明天上午將在100公尺蝶式分組預賽再次上陣，教練黃智勇接受中央社記者訪問時表示，期盼王冠閎能以挑戰者姿態，尋求個人本屆世大運的第2面獎牌。

截至目前為止，台灣隊本屆世大運靠著男子太極拳孫家閎、羽球混合團體賽與彭名揚於男子400公尺跨欄，共進帳3金，若明天鞍馬、網球等金牌都能順利入袋，體育署行前預估的5金目標，就能提前達陣。

世大運台灣單日1金1銀 彭名揚、王冠閎大放異彩

第31屆成都世大運賽場，台灣代表隊今天在田徑場上傳回佳績，男子好手彭名揚在400公尺跨欄摘金達奧運標，而「台灣蝶王」王冠閎則以0.03秒差距屈居銀牌，單日進帳1金1銀。

到今天為止，參加世大運的台灣代表隊，已經累積進帳3金13銀13銅，3面金牌分別為孫家閎的男子武術、羽球混合團體賽以及今天彭名揚的男子400公尺跨欄。

世大運田徑場上的台灣代表隊大豐收，繼昨天男子跳高拿到1銀1銅後，今天成績更加出色。已經在準決賽跑出個人最佳的彭名揚，在400公尺跨欄決賽繼續提升成績，以48秒62的成績摘金，並且一口氣達到巴黎奧運參賽標準，同時打破高懸22年的全國紀錄。

另外在男子200公尺決賽也有驚喜出現，準決賽跑出20秒58的葛吳諺明，不但締造個人最佳，也是台灣歷年200公尺第2傑的成績，在短短休息2小時候的決賽，跑出20秒70排名第6的成績作收。

游泳池畔王冠閎也沒讓人失望，在決賽游出1分55秒69的成績摘下銀牌，僅差金牌的日本選手0.03秒，但這也是他今年第2次達到巴黎奧運的參賽A標，成績保持的相當穩定。

另外桌球場上台灣好手楊嘉安，也在單打8強賽逆轉擊敗日本選手，順利闖進4強，提前保底1面銅牌，而他在明天的4強賽將遇上中國好手周愷，爭取金牌戰的門票。