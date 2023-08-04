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成都世大運／李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽
成都世大運今天舉行個人全能決賽，其中我國「鞍馬王子」李智凱儘管在日前的資格賽中取得參賽資格，不過仍是以傷勢為由退出決賽，不過教練林育信也表示明天的單項決賽李智凱預計將會如期參賽。
李智凱日前在個人資格賽中一舉取得全能賽、鞍馬與單槓決賽資格，不過在今天卻退出了個人全能決賽參賽名單，原因是在資格賽後出現肌肉不適的狀況， 經與代表團隊醫商議後，決定退出今天的比賽。
教練林育信則表示，因為考慮到李智凱的年紀比較增長，身上還有點傷恢復能力比較慢，今天全能項目就不參加，好好準備明天的單項決賽。
我國這次世大運體操男團由李智凱領銜參賽，不過在之後還將有亞運以及攸關奧運門票的世錦賽將接續進行的情況下，代表隊也將在不受傷的前提下爭取最佳成績。
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