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成都世大運／楊嘉安勇闖桌球男單4強 確定保底銅牌

中央社／ 台北4日電
楊嘉安晉級男單四強。 大專體總提供
楊嘉安晉級男單四強。 大專體總提供

年僅17歲的台灣小將楊嘉安今天成都世界大學運動會桌球男單8強賽，以4比2淘汰日本選手田中佑汰，搶下4強入場券，確定至少銅牌起跳，

成都世大運台灣桌球代表隊這次在團體項目進帳2面獎牌，分別是男團銀牌以及女團銅牌，雙打項目則在8強賽過後全數出局，僅剩單打還有機會拚獎牌。

世界排名第393名楊嘉安今年8月23日即將迎接18歲生日，今天在男單16強賽上陣，以4比2戰勝2015年世青金牌得主中國選手劉丁碩，8強賽再戰排名排名第67名日本選手田中佑汰，同樣以4比2過關。

明天男單4強賽中，地主好手就占3人，楊嘉安將與在8強賽擊敗台灣好手楊子儀的周愷，爭奪決賽門票。

台灣桌球代表隊在2019年拿坡里世大運共進帳1銀1銅，今年加上楊嘉安這面獎牌，確定改寫上屆成績。

江宏傑2009年世大運曾奪得隊史首面男單金牌，最近1次闖進男單決賽的台灣選手，則是2017年陳建安，最終以銀牌作收。

世大運 成都世大運

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