成都世大運／4日焦點游泳必看 王冠閎200蝶式決賽拚獎牌

參加成都世大運的台灣代表隊，明天繼續在賽場上拚獎牌。其中男子游泳的「台灣蝶王」王冠閎，將於決賽登場，很有機會替台灣再添獎牌。

台灣游泳項目過去幾年在王星皓、王冠閎的帶領下，逐漸在亞洲甚至世界泳壇展露競爭力。今天王星皓在男子200公尺混合式拿下銀牌，再度改寫台灣泳將在世大運的最佳成績，明天輪到王冠閎接力登場。

王冠閎在世大運男子200公尺蝶式游出分組第1、預賽第6的成績，準決賽再度提升到排名第3晉級決賽，很有機會替台灣拿下本屆世大運的第2面游泳獎牌。

教練黃智勇透露，這場世大運基本就是亞運前哨戰，就看決賽誰能闖進1分55秒內。

至於拿到羽球混合團體金牌的羽球代表隊，經過一天的休息後，明天將陸續在個人賽事登場，包括男單「左手重砲」林俊易、廖卓甫、李佳豪等人都會亮相。

另外在田徑場已在今天獎牌開胡，明天包括許樂將在女子100公尺跨欄出賽，張博雅也將在女子200公尺登場。

在本屆跆拳道對打拿下5銀3銅的跆拳道，始終和金牌無緣，明天最後一天的跆拳道賽事，將進行男團、女團賽事，台灣實力平均，很有機會再度進帳獎牌。