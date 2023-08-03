快訊

卡努颱風滯留東北東方海面打轉 明日「這時」解除陸警機率大

才稱和佛里曼談「金門和平宣言」郭台銘卻刪文惹議 郭辦回應

成都世大運／4日焦點游泳必看 王冠閎200蝶式決賽拚獎牌

中央社／ 台北3日電
王冠閎。圖／報系資料照
王冠閎。圖／報系資料照

參加成都世大運的台灣代表隊，明天繼續在賽場上拚獎牌。其中男子游泳的「台灣蝶王」王冠閎，將於決賽登場，很有機會替台灣再添獎牌。

台灣游泳項目過去幾年在王星皓、王冠閎的帶領下，逐漸在亞洲甚至世界泳壇展露競爭力。今天王星皓在男子200公尺混合式拿下銀牌，再度改寫台灣泳將在世大運的最佳成績，明天輪到王冠閎接力登場。

王冠閎在世大運男子200公尺蝶式游出分組第1、預賽第6的成績，準決賽再度提升到排名第3晉級決賽，很有機會替台灣拿下本屆世大運的第2面游泳獎牌。

教練黃智勇透露，這場世大運基本就是亞運前哨戰，就看決賽誰能闖進1分55秒內。

至於拿到羽球混合團體金牌的羽球代表隊，經過一天的休息後，明天將陸續在個人賽事登場，包括男單「左手重砲」林俊易、廖卓甫、李佳豪等人都會亮相。

另外在田徑場已在今天獎牌開胡，明天包括許樂將在女子100公尺跨欄出賽，張博雅也將在女子200公尺登場。

在本屆跆拳道對打拿下5銀3銅的跆拳道，始終和金牌無緣，明天最後一天的跆拳道賽事，將進行男團、女團賽事，台灣實力平均，很有機會再度進帳獎牌。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／游泳首獎牌出爐 王星皓200公尺混合式摘銀

成都世大運／準決賽排名第3名 王冠閎晉級200蝶決賽

成都世大運／王冠閎晉準決賽 王星皓、林姵彣晚間爭牌

成都世大運／3日繼續拚獎牌 蘇柏亞跆拳道挑戰連霸

相關新聞

成都世大運／不敵世錦賽金牌 蘇柏亞奪銀、2連霸夢碎

將挑戰世大運跆拳道女子53公斤衛冕的我國好手蘇柏亞，今天晚間在金牌戰遭遇今年世錦賽金牌、2018年亞運銅牌的伊朗好手基雅...

成都世大運／游泳首獎牌出爐 王星皓200公尺混合式摘銀

成都世大運我國游泳代表隊首面獎牌在今天晚間出爐，由上屆在男子200公尺混合式拿下銅牌的王星皓，在今天晚間登場的男子200...

成都世大運／傅兆玄蔡維智越過2公尺20 男子跳高銀包銅

成都世大運我國田徑代表隊首面獎牌在今天晚間出爐，且一口氣就是進帳兩面獎牌，由男子跳高好手傅兆玄、蔡維智在決賽以2公尺20...

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

上屆世大運包辦雙金的我國跆拳道好手蘇柏亞，今天在成都世大運女子53公斤級4強賽遭遇西班牙裴瑞茲

成都世大運／不敵東奧銅牌 63公斤級徐晧祐銅牌作收

成都世大運跆拳道男子67公斤級賽事，我國彰師大好手徐晧祐今天一路過關斬將挺進4強至少銅牌保底後，4強賽則是碰上東京奧運銅...

成都世大運／4日焦點游泳必看 王冠閎200蝶式決賽拚獎牌

參加成都世大運的台灣代表隊，明天繼續在賽場上拚獎牌。其中男子游泳的「台灣蝶王」王冠閎，將於決賽登場，很有機會替台灣再添獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦