成都世大運／網球女單 楊亞依、梁恩碩闖進4強
成都世大運今天舉行的網球女單8強賽，台灣好手梁恩碩、楊亞依都順利直落2盤解決對手，雙雙闖進最終4強。
世界排名第291的楊亞依今天面對韓國對手金大斌（Kim Dabin），以6比4、6比2過關。首盤楊亞依的第1發球進球率高達79%，還出現2次Ace球，並在5個破發點中拿下3個。
第2局楊亞依表現依舊出色，第1發球進球率仍有74%的高水準，還發出3次Ace球，並逼出2次破發點全都拿下。
而有「小鋼砲」之稱的梁恩碩，女單世界排名第279，今天面對從斯里蘭卡轉籍到香港的卡隆娜芮妮（Adithya Karunaratne），以6比3、7比5獲勝，同樣闖進4強。
台灣女網在歷屆世大運的成績都相當搶眼，上屆2019年拿坡里世大運獲得女雙銀牌，2017年台北世大運則由李亞軒、張凱貞分獲女單銀、銅牌。
世大運史上台灣共拿過3面網球女單金牌，分別是1997年西西里世大運的王思婷、1999年帕爾馬世大運的李慧芝，以及2015年光州世大運的張凱貞。
本屆根據籤表，楊亞依和梁恩碩分占籤表上下半部，若2人碰頭就只能相約金牌戰。
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