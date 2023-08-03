快訊

直播／卡努颱風滯留「風雨越晚越強」 氣象局最新說明

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

成都世大運／網球女單 楊亞依、梁恩碩闖進4強

中央社／ 台北3日電
梁恩碩。圖／大專體總提供 曾思儒
梁恩碩。圖／大專體總提供 曾思儒

成都世大運今天舉行的網球女單8強賽，台灣好手梁恩碩、楊亞依都順利直落2盤解決對手，雙雙闖進最終4強。

世界排名第291的楊亞依今天面對韓國對手金大斌（Kim Dabin），以6比4、6比2過關。首盤楊亞依的第1發球進球率高達79%，還出現2次Ace球，並在5個破發點中拿下3個。

第2局楊亞依表現依舊出色，第1發球進球率仍有74%的高水準，還發出3次Ace球，並逼出2次破發點全都拿下。

而有「小鋼砲」之稱的梁恩碩，女單世界排名第279，今天面對從斯里蘭卡轉籍到香港的卡隆娜芮妮（Adithya Karunaratne），以6比3、7比5獲勝，同樣闖進4強。

台灣女網在歷屆世大運的成績都相當搶眼，上屆2019年拿坡里世大運獲得女雙銀牌，2017年台北世大運則由李亞軒、張凱貞分獲女單銀、銅牌。

世大運史上台灣共拿過3面網球女單金牌，分別是1997年西西里世大運的王思婷、1999年帕爾馬世大運的李慧芝，以及2015年光州世大運的張凱貞。

本屆根據籤表，楊亞依和梁恩碩分占籤表上下半部，若2人碰頭就只能相約金牌戰。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

世大運雙槓塌 美國選手險摔 官方：教練員未扣上鎖柄

成都世大運／徐晧祐、蘇柏亞挺進4強 跆拳道2銅牌起跳

成都世大運／王冠閎晉準決賽 王星皓、林姵彣晚間爭牌

相關新聞

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

上屆世大運包辦雙金的我國跆拳道好手蘇柏亞，今天在成都世大運女子53公斤級4強賽遭遇西班牙裴瑞茲

成都世大運／不敵東奧銅牌 63公斤級徐晧祐銅牌作收

成都世大運跆拳道男子67公斤級賽事，我國彰師大好手徐晧祐今天一路過關斬將挺進4強至少銅牌保底後，4強賽則是碰上東京奧運銅...

成都世大運／中華男籃3分惜敗波蘭 將與中日敗隊爭11名

在昨天的9至15名排名賽首戰大勝南非，確定改寫世大運隊史最佳紀錄的中華男籃，今天在9至12名排名賽中與強敵波蘭一路拉鋸，...

成都世大運／網球女單 楊亞依、梁恩碩闖進4強

成都世大運今天舉行的網球女單8強賽，台灣好手梁恩碩、楊亞依都順利直落2盤解決對手，雙雙闖進最終4強

成都世大運／百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

世大運屬於學生競賽，並沒有設置參賽門檻，但各國還是會推派待磨練的潛力新星與會，基本上都有一定水準，甚至不乏世界級選手。然而田徑場上女子百公尺項目，卻出現一名靠「關係」圓夢的選手，他最終跑出21秒81超

成都世大運／每人都是自己故事的英雄！川妹子吳艷妮向劉翔看齊

七月時於泰國的亞洲田徑錦標賽上，來自中國的跨欄好手吳艷妮在女子 100m 跨欄上，因為搶跑被取消資格。緊接著她將代表中國登上世大運的舞台，恰巧成都正是她的家鄉，這一回她希望可以進入決賽，並努力拚出一個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦