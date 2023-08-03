成都世大運／擊敗中國摘金 李佳馨：混雙輸的贏回來

中央社／ 台北3日電
李佳馨（右）和葉宏蔚為中華隊守護下第一點。圖／大專體總提供
李佳馨（右）和葉宏蔚為中華隊守護下第一點。圖／大專體總提供

成都世大運羽球混合團體賽事，台灣代表隊以3比2擊敗地主中國，連2屆拿下金牌，其中擔任第5點女雙的李佳馨笑說：「還好有把混雙輸的補回來。」

今天世大運羽球混合團體金牌戰，台灣強碰地主中國，即便在滿場一面倒的加油聲中，台灣仍在男單、男雙、女雙這3點獲勝，如願擊敗中國拿下台灣代表隊在本屆世大運的第2面金牌。

台灣隊這次世大運羽球混合團體賽小組賽3戰全勝，且1點未失，以分組第1晉級，8強賽、4強賽連續擊敗美國、馬來西亞，再度闖進決賽。

擔任混雙、女雙兼點的李佳馨在接受中央社訪問時說：「其實我到第5點女雙的時候，都還在想說為何第1點混雙會輸球，但我知道，其實壓力都在對手那邊，畢竟滿場的觀眾都在幫她們加油，所以我們就是放開來打。」

7月初才拿下世界羽球總會（BWF）舉辦的超級300美國公開賽混雙冠軍的李佳馨，這次替台灣守住第5點拿下金牌，也讓她感觸很深。

李佳馨說：「在美國的時候，羽球賽幾乎都沒有觀眾，而且那就是屬於個人賽，和這次的團體賽還是代表台灣出賽完全不一樣，只能說在對方的主場擊敗對手感覺真的很爽，尤其站上頒獎台的那一刻，我雞皮疙瘩都起來了。」

教練廖偉喆說：「在這次世大運開打前，男單的林俊易、男雙的葉宏蔚都有些腳不舒服的狀態，所以從預賽到8強、4強，我都讓他們多休息，就是為了這一場金牌戰，選手表現也沒讓大家失望。」

廖偉喆分析說道：「男雙幫忙續命很重要，賽前我就交代他們，不要跟對手打僵持球，有機會在前3拍就積極搶攻把分數拿下來，球員們也確實都做到了。」

結束混合團體賽，廖偉喆也提到：「明天會讓球員們休息一下，接下來的個人賽，我們的目標就是5組（男單、女單、男雙、女雙、混雙）都能至少打進前3名，相信這一面混合團體的金牌，也會給大家很多信心。」

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／馬拉松五點大戰力退地主 中華羽將奪金寫連霸

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖金牌戰

成都世大運／混合團體8強賽拍下美國 中華羽將闖4強

成都世大運／羽球混團抽到上上籤！中華隊拚爭金奪銀

相關新聞

成都世大運／體操男團第6名作收 李智凱晉級3個人決賽

成都世大運在今天舉行男子體操個人資格賽與團體決賽，中華隊在「鞍馬王子」李智凱領軍下，最終在男團以第6名的成績作收，至於在...

成都世大運／馬拉松五點大戰力退地主 中華羽將奪金寫連霸

連兩屆打進世大運羽球混合團體賽決賽的中華羽球隊，今晚和地主中國大陸隊正面交鋒，首點混雙中華隊意外落敗，但「左手重砲」林俊...

成都世大運／打出國際賽代表作 黑馬鍾俊傑銀牌作收

成都世大運跆拳道我國男子87公斤以上級的鍾俊傑今天爆冷出擊，一路挺進到金牌戰，儘管最終不敵今年世錦賽奪銅的土耳其強敵阿泰...

成都世大運／跆拳道再奪牌！ 馬婷霞、邱少萱入帳雙銅

成都世大運跆拳道賽事，我國今天在女子62公斤級的邱少萱、女子73公斤以上級的馬婷霞、男子87公斤以上級的鍾俊傑都挺進到4...

成都世大運／與大陸鏖戰逾4小時 我羽球混團奪金2連霸

成都世大運中華隊再度添金牌，中華羽球隊歷經5點、超過4小時的馬拉松大戰，最終在「左手重砲」林俊易發揮，葉宏蔚和李佳馨「報...

成都世大運／3日繼續拚獎牌 蘇柏亞跆拳道挑戰連霸

跆拳道女將蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，明天將在成都世大運女子53公斤級出賽，尋求連霸，而「台灣蝶王」王冠閎將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦