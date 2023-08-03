成都世大運／擊敗中國摘金 李佳馨：混雙輸的贏回來

成都世大運羽球混合團體賽事，台灣代表隊以3比2擊敗地主中國，連2屆拿下金牌，其中擔任第5點女雙的李佳馨笑說：「還好有把混雙輸的補回來。」

今天世大運羽球混合團體金牌戰，台灣強碰地主中國，即便在滿場一面倒的加油聲中，台灣仍在男單、男雙、女雙這3點獲勝，如願擊敗中國拿下台灣代表隊在本屆世大運的第2面金牌。

台灣隊這次世大運羽球混合團體賽小組賽3戰全勝，且1點未失，以分組第1晉級，8強賽、4強賽連續擊敗美國、馬來西亞，再度闖進決賽。

擔任混雙、女雙兼點的李佳馨在接受中央社訪問時說：「其實我到第5點女雙的時候，都還在想說為何第1點混雙會輸球，但我知道，其實壓力都在對手那邊，畢竟滿場的觀眾都在幫她們加油，所以我們就是放開來打。」

7月初才拿下世界羽球總會（BWF）舉辦的超級300美國公開賽混雙冠軍的李佳馨，這次替台灣守住第5點拿下金牌，也讓她感觸很深。

李佳馨說：「在美國的時候，羽球賽幾乎都沒有觀眾，而且那就是屬於個人賽，和這次的團體賽還是代表台灣出賽完全不一樣，只能說在對方的主場擊敗對手感覺真的很爽，尤其站上頒獎台的那一刻，我雞皮疙瘩都起來了。」

教練廖偉喆說：「在這次世大運開打前，男單的林俊易、男雙的葉宏蔚都有些腳不舒服的狀態，所以從預賽到8強、4強，我都讓他們多休息，就是為了這一場金牌戰，選手表現也沒讓大家失望。」

廖偉喆分析說道：「男雙幫忙續命很重要，賽前我就交代他們，不要跟對手打僵持球，有機會在前3拍就積極搶攻把分數拿下來，球員們也確實都做到了。」

結束混合團體賽，廖偉喆也提到：「明天會讓球員們休息一下，接下來的個人賽，我們的目標就是5組（男單、女單、男雙、女雙、混雙）都能至少打進前3名，相信這一面混合團體的金牌，也會給大家很多信心。」