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成都世大運／每人都是自己故事的英雄！川妹子吳艷妮向劉翔看齊

運動筆記／ Eulla
中國女子跨欄選手吳艷妮。圖/成都世大運官網－人民日报
中國女子跨欄選手吳艷妮。圖/成都世大運官網－人民日报

七月時於泰國的亞洲田徑錦標賽上，來自中國的跨欄好手吳艷妮在女子 100m 跨欄上，因為搶跑被取消資格。緊接著她將代表中國登上世大運的舞台，恰巧成都正是她的家鄉，這一回她希望可以進入決賽，並努力拚出一個好成績！

時間回到 7 月的泰國亞錦賽，當天下午天空降下了滂薄大雨，積起的小水窪蓋過了吳艷妮的手指甲，滴答滴答的雨聲更讓她的心浮躁了起來，槍聲鳴之前就先起跑，導致被判失格，不過她並不因此而氣餒，吳艷妮表示：「人生要有點挫折和失敗的經歷，才能更好地成長」。

吳艷妮（左）於中國田徑冠軍賽上，在 100m 跨欄跑出 12.93 秒的成績摘下金牌。圖/新華社

吳艷妮在 6 月的中國田徑冠軍賽上，於 100m 跨欄跑出 12.93 秒的成績摘下金牌！亮眼的成績外，高挑的身型和甜美的外表更是讓她再次爆紅，社群的粉絲數暴增，現在已經有 40.7 萬的追蹤者，然而她卻淡然的說：「全國冠軍大家都能拿，我不覺得這有什麼。」原來她把目標放在更遠的地方，希望自己能去衝擊亞運冠軍、超越日本選手、甚至跟上歐美選手的步伐，盡可能的跑進 12.6 秒，也因此這場世大運很多民眾都相當期待她的表現。

吳艷妮和母親合照。圖/成都世大運官網-紅星新聞

現年 26 歲的她有著突出的成績，是靠著背後的努力而來。出生於軍人世家的她，外公認為「女孩兒不該弱不禁風」，受到外公的影響，吳艷妮從 2012 年開始練田徑，至今這一路並不是平步青雲。起初吳艷妮的成績不出色，甚至被貼上「愛玩」、「練不起來」等標籤，那時的她偶爾還在找藉口，於訓練中偷懶，直到那一天，外公離世了，她一夜間成熟了不少，訓練更是再自律不過。儘管途中還是會遭逢風風雨雨，但在教練還有母親的信任及鼓勵下，18 歲那年她闖出了自己的一片天，這幾年經過時間的磨練，現在的她更多了份沉著和穩重。

圖/澎湃

一項活潑多話的吳艷妮，後來在賽前的兩個月都會刻意減少和人交談，並藉由寫書法和讀書來讓自己的心安定下來，專注於賽事上，她說：「站上賽道你就要把一切都拋開，沒有任何理由，輸了就回去檢討自己，贏了就回去沉澱自己。」

吳艷妮的書法作品。圖/新浪香港

身為川妹子的她，小時候是城裡愛玩的小女孩，從沒想過在自己 26 歲時能穿上國家隊服上場比賽，而這次的成都世大運就在自己家鄉舉辦，她期望自己能像 2004 年的劉翔奪下雅典奧運冠軍一樣，讓大家看見女子 100m 跨欄，她也喊話：「每一個人都是自己故事裡的英雄！」

新聞來源：新浪香港責任編輯：Eulla
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